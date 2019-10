Debutto nella A3 per la Maury’s Com Cavi Tuscania Volley impegnata contro la neo-promossa Modica

Di Redazione

“Quella siciliana è una squadra coriacea come abbiamo potuto vedere dai video -afferma Paolo Tofoli, al suo ritorno sulla panchina laziale. Come Tuscania dobbiamo aspettarci di andare in Sicilia e affrontare una vera battaglia come, del resto, saranno quest’anno tutte le partite. Affrontiamo una neopromossa, con un buon livello tecnico, al suo primo anno in serie A, e quindi dovremo anche tener conto del pubblico.

Le sue punte di diamante sono lo straniero, il croato Tino Hanzic e poi, sicuramente, l’opposto Francesco Raso: sono gli uomini di punta, quelli che prendono più palloni. Dovremo affrontarli con la massima concentrazione: ripeto dobbiamo metterci in testa che quest’anno ogni partita sarà una lotta, dovremo giocare sempre con il coltello fra i denti per vincere le partite”.

Da tener d’occhio tra i siciliani anche Stefano Chillemi, l’anno scorso a Catania, Umek David, proveniente da Alessano, entrambi schiacciatori, e il palleggiaotre Calogero Turone due stagioni fa sempre a Catania.

A dirigere l’incontro, che potrà essere seguito gratuitamente in diretta streaming su Legavolley.tv, i signori Fabio Scarfò e Giovanni Giorgianni.

Si gioca alle 19 al PalaRizza di Modica (RG).

(Fonte: comunicato stampa)