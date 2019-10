Allianz Milano, che partenza: Vero Volley battuto in tre set nel derby che inaugura la stagione

Di Eugenio Peralta

L’Allianz Milano si prende tutto, il Vero Volley Monza mastica amaro: il derby che inaugura la Superlega Credem Banca 2019-2020 è a senso unico, più di quanto i pronostici della vigilia potessero lasciar presagire. La squadra di Piazza se lo aggiudica in tre set, dimostrandosi assai più pronta degli avversari, che comunque non sfruttano un’ottima occasione per riaprire la gara nel secondo parziale (4 i set point falliti), prima di capitolare nel terzo.

La cornice, complice il forzato trasloco a Busto Arsizio, non è di quelle indimenticabili (1.115 spettatori), ma tra le due squadre sembra che a giocare in casa sia Milano. L’Allianz è attenta a muro e in difesa, mentre la regia di Riccardo Sbertoli è pulita e precisa, Nimir Abdel-Aziz è il solito bomber (21 punti con il 58%) e Nemanja Petric, pur con percentuali basse, si fa sentire quando conta. A fare la differenza però è soprattutto la battuta, fondamentale in cui eccelle Jan Kozamernik, che si mette in luce anche con 3 muri-punto.

Ovvio che per Monza pesi l’assenza dello squalificato Orduna, soprattutto con una ricezione davvero balbettante (35% di positiva) che mette ancor più in difficoltà il suo sostituto Calligaro. In particolare difficoltà Dzavoronok, mentre Yacine Louati è l’ultimo ad arrendersi (anche 2 ace per lui). E l’osservato speciale Bartosz Kurek? Chiude con 13 punti a tabellino, ma 7 li mette a segno in un primo set sontuoso, per poi calare vistosamente: 4 errori dopo il 20 nel secondo set sono qualcosa che davvero non ci si aspetta da un campione come lui.

Insomma, per la squadra di Soli i meccanismi sono ancora da rivedere, mentre di Milano impressiona proprio la macchina già oliata nonostante alcuni giocatori siano arrivati solo da poche ore. Ma si sa, il derby è il derby e tante cose possono cambiare già nei prossimi giorni…

LA CRONACA DELLA PARTITA

Vero Volley Monza-Allianz Milano 0-3 (22-25, 27-29, 21-25)

Vero Volley Monza: Kurek 13, Calligaro 3, Dzavoronok 4, Federici ne, Louati 12, Goi (L), Galassi 5, Yosifov 5, Beretta 1, Capelli ne, Giani ne, Buchegger ne, Dimitrov (L), Sedlacek 2. All. Soli.

Allianz Milano: Abdel-Aziz 21, Basic ne, Kozamernik 12, Izzo ne, Sbertoli 1, Alletti 8, Petric 7, Gironi ne, Piano ne, Weber ne, Clevenot 8, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Cappello e Boris.

Note: Spettatori 1.115. Monza: battute vincenti 4, battute sbagliate 11, attacco 41%, ricezione 35%-21%, muri 8, errori 22. Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 16, attacco 49%, ricezione 47%-22%, muri 7, errori 25.