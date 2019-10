Superlega Credem Banca al via: sabato derby lombardo su RAI Sport. Domenica alle 16 in diretta tv Civitanova – Piacenza

Di Redazione

Il 75° Campionato di SuperLega Credem Banca è alle porte. Si inizia sabato 19 ottobre alle 18.00 con l’anticipo tv del derby tra Vero Volley Monza e Allianz Milano, in diretta su RAI Sport. Si prosegue domenica alle 16.00 sul campo dell’Eurosuole Forum con Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza in live su RAI Sport. Alle 18.00 le altre gare, tutte visibili in pay per view sul sito Eleven Sports.

Vero Volley Monza – Allianz Milano. Passerella d’onore per il derby lombardo n. 14. Sotto 7-6 nei precedenti, il Club di casa vuole un avvio col botto al PalaYamamay, che nelle passate stagioni ospitava i match interni dei rivali meneghini ora insediati al PalaLido. I monzesi di Fabio Soli dovranno fare a meno dello squalificato Orduna al palleggio. Gli ospiti, allenati dalla new entry Roberto Piazza, hanno riabbracciato i nazionali in zona Cesarini e ora sfidano l’ex Galassi. Record in vista su ambo i fronti. Il secondo libero Hoffer è l’unico atleta indisponibile nell’Allianz.



Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza. Match inedito in un Eurosuole Forum fresco di festa biancorossa. I Campioni d’Italia e d’Europa, allenati da Fefè De Giorgi, ospitano il Club che ha riportato in alto la piazza piacentina vincendo A2 Credem Banca e e la Del Monte® Coppa Italia. Contro la neo promossa di Andrea Gardini, che vanta come secondo il tecnico della promozione Massimo Botti, Simon giocherà la gara n. 100. Attacco rinnovato per i cucinieri con Rychlicki e Ghafour. Tra gli ospiti ex come Stankovic (prestito), Kooy e l’evergreen Fei (11 attacchi punto ai 6000 in Regular Season).



Leo Shoes Modena – Kioene Padova. Sfida n. 97 tra emiliani e patavini. I veneti hanno vinto in 17 occasioni. La Kioene di Valerio Baldovin, unico coach rimasto nello stesso team dalla nascita della SuperLega, schiera gli ex Ishikawa e Travica e punta sul cubano Hernandez. Ambizioni rinnovate nel “dopo Velasco” per Modena, affidata ad Andrea Giani, bandiera della Daytona da atleta. Suggestivo il ritorno di Anderson. In Regular Season gara n. 300 di Zaytsev, sul fronte opposto Cottarelli è a un gettone dalle 100 presenze.



Calzedonia Verona – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Gli scaligeri, presi per mano da Radostin Stoytchev e reduci dal quadrangolare di Mirandola, affrontano i volsci per l’undicesima volta. Sora si è imposta solo nel 2016, agli Ottavi di Del Monte® Coppa Italia. Dopo aver firmato l’organizzazione del memorial “Nonno Gino” al PalaCoccia e con Maurizio Colucci promosso head coach, Sora ritrova da avversario un ex, Bonami.



Consar Ravenna – Itas Trentino. In 16 incroci i romagnoli hanno vinto due volte, di cui una sola in casa. L’ago della bilancia nel borsino dei pronostici pende a favore dei Campioni del Mondo, ma la 1a giornata non ha padroni e Trento ha riabbracciato solo in extremis la rosa al completo. Marco Bonitta, tornato a vestire i panni di coach di Ravenna, vanta una rosa rivoluzionata con molti emergenti. Il team di Angelo Lorenzetti, che ha confezionato innesti mirati, viene dalla vittoria del torneo di Mirandola. Due ex in campo: Cavuto, ora alla Consar, e Cebulj, gialloblù a 8 attacchi punto dai 1500.



Top Volley Latina – Sir Safety Conad Perugia. L’unico successo pontino su 14 match risale al 2012. Reduci dalla salvezza, gli uomini del riconfermato coach Lorenzo Tubertini si affidano a un roster completo e a cinque nazionali. I Block Devils, guidati dalla new entry Vital Heynen, tecnico campione del Mondo con la Polonia, non si limiteranno a difendere la Coppa Italia, ma punteranno a tutti i titoli grazie a 9 conferme e a innesti del calibro di Plotnytskyi. Record di punti vicino per Podrascanin. Ai margini del match Latina donerà il premio fair play in denaro per i cartellini verdi a un’associazione sportiva calabrese dedita al sostegno di atleti con sindrome di down.



Ferma ai box la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che prenderà confidenza con il torneo 2019/20 nella 2a giornata di andata, il 27 ottobre a Padova, ma che dovrà attendere fino a mercoledì 6 novembre per il debutto in casa nell’anticipo con Trento.

1a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 19 ottobre 2019, ore 18.00

Vero Volley Monza – Allianz Milano Diretta RAI Sport + HD

Diretta streaming su raiplay.it

Domenica 20 ottobre 2019, ore 16.00

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza Diretta RAI Sport + HD

Diretta streaming su raiplay.it

Domenica 20 ottobre 2019, ore 18.00

Leo Shoes Modena – Kioene Padova Diretta Lega Volley Channel

Calzedonia Verona – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Lega Volley Channel

Consar Ravenna – Itas Trentino Diretta Lega Volley Channel

Top Volley Latina – Sir Safety Conad Perugia Diretta Lega Volley Channel



Turno di riposo: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

