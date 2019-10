Saledil Guiscards, il team volley fa il suo esordio sul campo dell’Asd Primavera Baiano

Di Redazione

Ripartire dalla semifinale play off, riprendere quel cammino interrotto, quel filo spezzato per continuare a sognare ed emozionare. Palla dopo palla, attacco dopo attacco, punto dopo punto, con un solo obiettivo: essere protagonista.

Dopo tanti allenamenti, amichevoli e il preambolo della Coppa Campania, scatta il campionato di Serie C femminile e tra le protagoniste ai nastri di partenza c’è la Saledil Guiscards, decisa a lasciare un segno importante in questo torneo, sin dalla prima giornata.

Il team volley della polisportiva salernitana presieduta da Pino D’Andrea scenderà in campo domani, sabato 19 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 19:30, sul campo della Asd Primavera Baiano. Una gara sicuramente insidiosa per le foxes ma che evoca bei ricordi. Infatti, l’anno scorso proprio in terra irpina, iniziò la striscia record di undici vittorie consecutive, che consentì a Lanari e compagne di raggiungere lo storico traguardo dei play off per la serie B2.

Per questo esordio stagionale c’è grande attesa ma anche tanta curiosità per vedere, dopo le due gare di Coppa Campania, i progressi di una squadra che punta a regalare grandi soddisfazioni: «A differenza della scorsa stagione – ha dichiarato alla vigilia del campionato il presidente Pino D’Andrea – quando davvero eravamo partiti da zero e in poco tempo, quest’anno arriviamo ai nastri di partenza con maggiore convinzione. Per una serie di motivi, arriveremo alle prime di campionato non al 100% della forma e non al completo, ma la strada quest’anno è molto lunga e ci sarà tempo per dimostrare il nostro valore. Abbiamo aggiunto innesti di qualità, completando la rosa in tutti i reparti. Adesso la parola passa al campo».

E sul campo si vedrà una Saledil Guiscards diversa rispetto alla scorsa stagione. Lo spostamento di Lanari nella posizione di libero, ruolo già ricoperto in categorie superiori, gli arrivi di Troncone e De Iuliis che assicurano esperienza e tanta qualità, la verve e la voglia di essere protagoniste delle giovani Carla Loria, Morea, Galbiati e Miriam Loria, aggiunte al nucleo storico fanno della Saledil una squadra in grado di competere con chiunque. In questi giorni agli ordini del tecnico Tescione e del suo staff tecnico, il gruppo ha lavorato davvero tanto, sia dal punto di vista atletico sia dal punto di vista tecnico-tattico e ora finalmente si gioca sul campo di una Primavera che in Coppa Campania ha battuto tra le mura amiche la SG Volley, perdendo poi il match qualificazione a Benevento: «Ci attende una partita complicata – ha dichiarato coach Francesco Tescione –, è sempre l’esordio e nelle prime giornate talvolta non si rispecchiano i reali valori delle squadre. Affrontiamo una squadra molto agguerrita, dal canto nostro il nostro percorso di crescita parte già da questa settimana. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione perché, anche se non riusciremo a esprimerci al meglio, dobbiamo sacrificarci per ottenere i tre punti».

Da ricordare, infine, che per tutti gli appassionati delle foxes che non seguiranno la squadra a Baiano, saranno previsti aggiornamenti live sul match sui canali social della Salerno Guiscards.

Il programma della prima giornata del Girone A: Volley Ball 70 Pomigliano-Volley World Napoli, Vesuvio Oplonti-Phoenix Caivano, Pallavolo Pozzuoli-Scintille Cava, SG Volley-Cus Napoli, Asd Primavera-Saledil Guiscards, Arzano-Elisa Volley Pomigliano.

(Fonte: comunicato stampa)