Barricalla, Silvia Lotti sulla trasferta a Trento: “La Delta Informatica ha dimostrato di avere un ottimo gioco”

Di Redazione

Domenica 20 ottobre il Barricalla CUS Torino Volley affronterà una trasferta impegnativa sul campo della Delta Informatica Trentino, fischio d’inizio alle ore 17 al Sanbàpolis. Entrambe le formazioni sono reduci da due successi: le trentine si sono imposte su Ravenna, le cussine su Baronissi. Sarà quindi scontro al vertice.

Queste le parole di Silvia Lotti in vista del match: “la partita che ci aspetta domenica sarà senz’altro molto dura, contro una squadra fatta di giocatrici importanti che ha fino ad ora hanno dimostrato di avere un ottimo gioco. Contro una compagine come quella trentina dovremo assolutamente essere ordinate e precise soprattutto nella correlazione muro-difesa, fondamentali in cui stiamo lavorando molto da inizio anno. Siamo molto cariche da questo avvio positivo, in palestra c’è armonia e si lavora sodo, sappiamo che domenica sarà una dura battaglia ma ci stiamo preparando per questo”.

(Fonte: comunicato stampa)