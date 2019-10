AVS Bolzano, Bruno Mosca: “Ai ragazzi chiedo umiltà, determinazione e tanto entusiasmo”

Di Redazione

Siamo entrati nella settimana d’esordio nel campionato di Serie A3 Credem Banca, che per l’AVS Mosca Bruno Bolzano sarà domenica 20 ottobre ore 18 nella palestra Max Valier di Bolzano contro la formazione milanese della Gamma Chimica Brugherio.

Ufficialmente chiuso il periodo pre campionato che ha visto la squadra di coach Donato Palano misurarsi in diversi test amichevoli tra cui l’ultimo contro la squadra della Trentino Volley concluso con un parziale di 4 set a 0 a favore dell’AVS, che è sicuramente un bilancio positivo e benaugurante per il prosieguo della stagione.

A pochi giorni quindi dal fischio d’inizio della prima giornata di Campionato il Presidente Bruno MOSCA trasmette entusiasmo, una passione contagiosa e dichiara… “Il mio sogno di disputare la neonata Serie A3 si è realizzato quest’estate con l’acquisizione dei diritti sportivi dalla Pag Taviano, e immediatamente i miei dirigenti si sono messi all’opera per allestire una squadra che potesse ben figurare nel campionato, sono stati due mesi di lavoro duro e a detta dello staff tecnico molto proficuo, questo periodo e’ servito per incominciare a conoscere i nuovi ragazzi in una squadra che ha avuto delle importanti riconferme. Nei test amichevoli che abbiamo disputato sono stati provati diverse situazioni allo scopo di entrare da subito nel clima partita che troveremo in campionato. Ho grande fiducia nelle capacità tecniche e tattiche del nostro allenatore che mi ha confermato che tutti gli atleti stanno rispondendo bene alle continue sollecitazioni alle quali vengono sottoposti. Domenica però la parola passa al campo e lì si vedrà l’effettivo valore della squadra quando ci sono in palio i tre punti, giocheremo contro un avversaria di valore assoluto e che si è molto rinforzata durante il volleymercato, ma nella pallavolo sappiamo molto bene che l’approccio mentale è fondamentale nell’affrontare una partita, e quello che io chiedo sempre ai miei ragazzi sono passione, umiltà, determinazione e tanto entusiasmo”.

(Fonte: comunicato stampa)