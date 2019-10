Itas Trentino al completo. Russell e Candellaro si uniscono al gruppo

Di Redazione

Nella giornata odierna Trentino Volley ha riaccolto a Trento anche gli ultimi due giocatori che ancora mancavano per disporre dell’intera rosa 2019/20. Direttamente dal Giappone, dove fino a martedì mattina hanno disputato la Fivb World Cup 2019 con le maglie delle rispettive nazionali, sono infatti oggi rientrati in città il centrale azzurro Davide Candellaro e lo schiacciatore statunitense Aaron Russell.

A partire da venerdì mattina, momento in cui è previsto un allenamento in sala pesi, saranno a disposizione di Angelo Lorenzetti, completando il gruppo di tredici giocatori che, prima della partenza per Ravenna, si allenerà per la prima volta con tutti gli effettivi nel pomeriggio di sabato alla palestra di Sanbapolis.



“Sono molto felice di essere di nuovo a Trento; vivere questa nuova stagione con la maglia dell’Itas Trentino sarà stimolante – ha ammesso Aaron Russell – . Non avendo molto tempo per preparare il primo impegno di campionato, voglio tornare subito ad allenarmi col gruppo; durante la World Cup in Giappone ho giocato tante partite e ho attaccato molti palloni ma sono contento che sia andata così perché volevo prendermi maggiori responsabilità per la mia nazionale. E’ stato un modo per crescere e metterò quello che ho imparato al servizio di Trentino Volley. La rosa dell’Itas Trentino allestita dalla Società in estate è ancora più forte di quella della precedente stagione, abbiamo tanti giocatori di talento e tutti potranno offrire il loro contributo per provare a vincere ogni competizione”.



“Avevo voglia di tornare a vivere questo gruppo ed il nostro spogliatoio perché nella passata stagione mi sono trovato particolarmente bene e quindi mi fa piacere riprendere il discorso interrotto ad aprile – ha invece spiegato Davide Candellaro – . In Giappone con la maglia dell’Italia ho vissuto un’esperienza molto interessante; giocare quasi ogni giorno contro squadre di grande livello mi ha aiutato sicuramente a migliorare sotto tutti i punti di vista, compresa la condizione di forma. Sono pronto per mettermi, già da venerdì, a disposizione della squadra”.

