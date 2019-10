Allianz Powervolley Milano: domani presentazione ufficiale

Di Redazione

Sarà la meravigliosa location della Torre Allianz il palcoscenico sul quale sfilerà l’Allianz Powervolley Milano, pronta a mostrarsi al pubblico per la presentazione ufficiale della stagione 2019 – 2020 ormai alle porte. Venerdì 18 ottobre, alle ore 11.00, la società del Presidente Lucio Fusaro si presenterà ufficialmente alle istituzioni politiche e sportive, agli organi di informazione e ai partner. Una giornata di festa, organizzata dal title sponsor Allianz, alla vigilia dell’esordio ufficiale della squadra in campionato che avverrà sabato sera contro Monza al PalaYamamay di Busto Arsizio.

Non poteva che essere “casa Allianz” la sede dell’evento che mostrerà il nuovo volto della Powervolley per la stagione che segna l’approdo ufficiale nella città di Milano con l’ingresso all’Allianz Cloud e con l’importante partnership con Allianz. Il grattacielo, progettato dall’architetto giapponese Arata Isozaki e dall’architetto italiano Andrea Maffei, è l’edificio più alto d’Italia per numero di piani con i suoi 207 metri di altezza.

Nell’anno dell’arrivo all’Allianz Cloud, e della partnership con il gruppo assicurativo, la location diventa non solo palcoscenico per la presentazione, ma anche metafora dello slancio della pallavolo nella città meneghina. Relatori ed ospiti illustri a rappresentare le istituzioni politiche e sportive del territorio: Antonio Rossi, Sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai grandi eventi sportivi, Roberta Guaineri, Assessore al turismo, sport e qualità della vita del Comune di Milano, Chiara Bisconti, Presidente di Milanosport, Piero Cezza, Presidente di FIPAV Lombardia, e Marco Riva, Delegato del CONI Lombardia. Al tavolo dei relatori, il padrone di casa Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., insieme al Presidente di Allianz Powervolley Lucio Fusaro.

Sarà presente la squadra al gran completo che ha ritrovato in gruppo Matteo Piano, Nicola Pesaresi e Riccardo Sbertoli. I tre italiani, appena rientrati dal Giappone dopo l’esperienza della World Cup con la maglia della Nazionale, hanno iniziato subito il lavoro con i compagni, che in settimana hanno preso confidenza con l’Allianz Cloud, ricevendo la gradita visita dell’Assessore Guaineri durante l’allenamento.

(Fonte: comunicato stampa)