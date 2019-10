Under 16, sabato inizia il campionato regionale: l’Itas Trentino ospite del Brenta Volley

Di Redazione

Prende il via sabato pomeriggio il campionato regionale Under 16. Ai nastri di partenza ci sarà anche una squadra di Trentino Volley, che da tre stagioni a questa parte (quando la categoria è stata reintrodotta dopo quattro anni) ha sempre conquistato il titolo del Trentino Alto Adige. In questo caso l’Itas Trentino proverà a confermare la propria supremazia territoriale disputando il torneo con una formazione di prospettiva, guidata in panchina da Matteo Zingaro e Davide Dalla Torre.

La formula del campionato prevede lo svolgimento della regular season, seguita dalla Final Four che assegnerà i primi quattro posti e che verrà giocata dalle prime quattro classificate della stagione regolare. L’esordio vedrà i gialloblù affrontare in trasferta, alle ore 16, il Brenta Volley Tione.



Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà Trentino Volley nel campionato regionale Under 16. I gialloblù osserveranno il turno di riposo nel corso della settima giornata. Tra parentesi la data della gara d’andata e quella di ritorno; le partite casalinghe si giocheranno presso la palestra Schmid di Trento, in via Aldo Schmid.

1ª giornata – (19 ottobre 2019 – 1 febbraio 2020)

Eurospar Tione-Itas Trentino

2ª giornata – (26 ottobre 2019 – 8 febbraio 2020)

Itas Trentino-Ausugm

3ª giornata – (2 novembre 2019 – 15 febbraio 2020)

Lagaris Volley-Itas Trentino

4ª giornata – (8 novembre 2019 – 22 febbraio 2020)

Itas Trentino-C9 Arco Riva B

5ª giornata – (16 novembre 2019 – 29 febbraio 2020)

Us Villazzano-Itas Trentino

6ª giornata – (23 novembre 2019 – 7 marzo 2020)

Itas Trentino-Rotalvolley

8ª giornata – (7 dicembre 2019 – 21 marzo 2020)

ACV Miners-Itas Trentino

9ª giornata – (14 dicembre 2019 – 28 marzo 2020)

Itas Trentino-Pizzorante Promovolley

10ª giornata – (19 dicembre 2019 – 4 aprile 2020)

Lagaris Avs Mosca Bruno-Itas Trentino

11ª giornata – (11 gennaio 2020 – 18 aprile 2020)

Itas Trentino-C9 Arco Riva A

12ª giornata – (18 gennaio 2020 – 25 aprile 2020)

Promovolley-Itas Trentino

13ª giornata – (24 gennaio 2020 – 3 maggio 2020)

Itas Trentino-Sts Dlf Bolzano

La rosa dell’Itas Trentino che disputerà il Campionato Regionale Under 16 2019/20: Francesco Bernardis, Filippo Mezzani, Samnang Spagnolli (palleggiatori); Marco Anno, Davide Brignach, Alessandro Bristot, Francesco Sturnega (schiacciatori); Nicola Cappelletti, Omar Miah, Riccardo Ravanelli (centrali); Martin Coser, Lorenzo Rossini e Mattia Verones (liberi). Allenatori Matteo Zingaro Davide Dalla Torre.

(Fonte: comunicato stampa)