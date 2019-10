Tempo di esordio anche per l’Under 18 del Volley Macerata nel campionato regionale di Serie D

Di Redazione

Finalmente è ora di tornare in campo per i 3 punti!



Dopo la lunga preparazione atletica è arrivato il momento di lottare settimanalmente per la vittoria; la prima formazione a debuttare sarà l’Under 18 di Matteo Cacchiarelli che esordirà nel Campionato Regionale di Serie D Sabato 19 Ottobre alle ore 18:00 a Sassoferrato ospite della Onlymoso Bambù.

Il Volley Macerata parteciperà ad entrambi i tornei (Under 18 e Serie D) con una rosa formata sia da ragazzi nati nel 2002, piazzatisi al 4° posto regionale in Under 18 la scorsa stagione, che nel 2003, classificatisi al 3° posto regionale nell’ultimo torneo di Under 16; per tutti loro è la prima esperienza in assoluto in Serie D e non vedono l’ora di confrontarsi con le altre realtà del territorio marchigiano.



La squadra biancorossa è inserita, in questa prima fase, nel girone B e dovrà affrontare nell’ordine Onlymoso Bambù Sassoferrato, Banca Macerata, Paoloni Appignano, Sios Novavetro San Severino Marche, Tdc Agugliano, La Nef Osimo, Caldarola Volley e, per finire, la Pallavolo Loreto.

“Finalmente si è conclusa per i ragazzi la fase di preparazione atletica”, esordisce coach Cacchiarelli, “e, pertanto, siamo ora tutti proiettati verso il debutto stagionale nel Campionato di Serie D; in questa prima parte è stato buono l’impegno dei miei atleti che hanno dovuto faticare molto con carichi di lavoro a cui non erano abituati.

Sappiamo che il salto di categoria è impegnativo dato che l’anno passato hanno partecipato al campionato di Prima Divisione Provinciale, e per questo son molto motivati: sarà quindi un fattore che dovremo assolutamente sfruttare.

Giornalmente continuiamo a lavorare molto sulla tecnica individuale inserendo gradualmente concetti e schemi di squadra; siamo complessivamente soddisfatti di quel che abbiamo fatto finora ma allo stesso tempo consapevoli che c’è ancora tanta strada da fare.

Gli obiettivi stagionali”, conclude Matteo, “son quelli condivisi con la società, ossia cercare la salvezza nel campionato di Serie D ed arrivare più avanti possibile nel torneo di Under 18.”

(Fonte: comunicato stampa)