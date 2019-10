Mara Pucci prende in mano la regia della nuova Icom C88 Volley Cisterna

Di Redazione

Novità su novità per la Icom C88 Volley Cisterna, che presenta in regia a sostenere l’attacco Mara Pucci. Non solo Martina Vaccarella, perché a coadiuvare nel gioco la formazione che affronterà il campionato nazionale di B2 ci sarà l’atleta di Albano Mara Pucci.

Classe 1985, è cresciuta pallavolisticamente nella Libertas Genzano con cui ha affrontato i campionati regionali D e C. Quest’anno ha deciso di provare un’avventura tutta nuova, nientemeno che a Cisterna nel campionato nazionale. Anche Mara fa parte della scelta societaria di formare un roster con atlete del territorio. Una politica che può unire più facilmente gli intenti, sotto uno spirito comune, in vista degli obiettivi prefissati. Oltre la romana Corradetti che rappresenterà Roma, per i Castelli Romani sarà dunque una regista a fare gli onori.

Coach Saccucci: “Anche Mara rientra tra quelle giocatrici che, a mio parere, inspiegabilmente non hanno ancora esordito in campionati nazionali. Non la posso neanche chiamare “scommessa” perché nel caso l’avremmo già vinta. Ha già dimostrato di essere un elemento fondamentale per il nostro gruppo sia per l’umiltà con cui si è inserita, sia per quello che ha dimostrato sul campo. Ricordo che alla fine del primo allenamento che ha fatto con noi le ho detto che mi aveva stupito perché sembrava che giocasse con quelle ragazze da anni: sa giocare a pallavolo, sente l’attaccante, un grande acquisto per noi.”

Tasselli quasi definitivamente al loro posto, per il quadro Icom C88 Volley Cisterna. Prima di ulteriori annunci, conosciamo meglio Mara. Benvenuta Mara, le prime impressioni su questa nuova esperienza: “Bellissima organizzazione, i primi giorni mi sono immaginata un omino che sul più bello uscisse fuori con il cartello “Sei su Scherzi a Parte!”. Le ragazze sono fantastiche. E’ una nuova entusiasmante dimensione”.

Cosa ti ha convinto a giocare a Cisterna? “Beh, l’opportunità di giocare un campionato nazionale è sicuramente la prima ragione. Pronta a dare il mio contributo”.

Nella squadra abbiamo atlete più scaramantiche, altre meno che non si sbilanciano sui pronostici: da quello che stai vedendo in questa fase preparatoria, secondo te dove può arrivare questo gruppo? “Il gruppo si allena molto bene, è una bella squadra. Non avendo mai disputato il campionato nazionale, non mi sbilancio. Dopo le amichevoli le sensazioni sono buone”.

Sei alla prima esperienza in campo nazionale, quali sono le differenze che hai incontrato in questo precampionato, dopo i test amichevoli. “Gioco ovviamente più veloce, giocatrici con altre stature, sicuramente un altro mondo”

Domenica 20 ottobre alle porte, cresce la curiosità per il nuovo roster della polisportiva di Alessandro Droghei. Prima giornata in casa del Volley Terracina.

(Fonte: comunicato stampa)