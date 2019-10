La Saugella Monza ospite oggi a Casa Milan

Di Redazione

Calcio e pallavolo oggi si sono incontrati a Casa Milan. Quattro componenti della Prima Squadra Femminile del Milan, Francesca Vitale, Francesca Zanzi, Lidija Kulis e Dominika Čonč insieme al loro mister, Maurizio Ganz, hanno incontrato una rappresentanza del Consorzio Vero Volley, composta da Anna Danesi, Beatrice Parrocchiale e Mariana, rispettivamente centrale, libero e schiacciatrice, oltre al coach della Saugella Monza, Massimo Dagioni.

Dopo le presentazioni, le atlete delle due squadre, accomunate dalla partnership con Banco BPM che lega i due Club, si sono sfidate in una partita di calcio balilla all’interno del Casa Milan Store e pranzato insieme al ristorante della sede del Milan. Tante le cose dette tra cui la promessa di partecipare ai rispettivi impegni sportivi che andranno in scena nel weekend. Le Rossonere affronteranno il Tavagnacco allo stadio Brianteo di Monza sabato 19 ottobre, alle ore 15.00, mentre le pallavoliste della Saugella scenderanno in campo contro Bergamo, domenica 20 ottobre, alle 17.00, all’Allianz Cloud di Milano.

Un incontro tra due eccellenze dello sport femminile a livello nazionale nato con l’obiettivo di creare un legame tra i due Club, alimentando così conoscenza e passione per le rispettive discipline.

Al loro arrivo, inoltre, le ragazze della Saugella Monza hanno visitato Museo Mondo Milan di Casa Milan accompagnate da una leggenda rossonera e Brand Ambassador del Milan, Daniele Massaro.

(Fonte: comunicato stampa)