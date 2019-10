La FIVB cambia: al Mondiale per Club solo quattro squadre. Si gioca in Brasile

Di Redazione

Dopo molte indiscrezioni è ufficiale, il Mondiale per Club maschile cambia formato: non più otto squadre partecipanti ma solo quattro e tutte su invito, cosa che per altro accadeva già anche perché l’invito doveva essere confermato con una quota partecipativa piuttosto ingente da versare alla FIVB.

Il torneo quest’anno si terrà a Betim, in Brasile, tra il 3 e l’8 dicembre, e sarà organizzato dal Sada Cruzeiro, tre volte campione del mondo e campione sudamericano in carica. Sarà la quindicesima edizione del mondiale di volley maschile per club e insieme alla squadra di Belo Horizonte hanno confermato la loro presenza i campioni d’Europa della Lube Civitanova, i vice campioni del mondo del 2014 dell’Al Rayyan di Doha e i campioni del mondo del 2017, i russi dello Zenit Kazan.

Betim, cittadina dello Stato di Minas Gerais non lontana da Belo Horizonte, ospita il torneo più importante del mondo per squadre di club per la quarta volta, e in tutte e tre le precedenti occasioni fu il Sada ad aggiudicarsi il trofeo.

Non ci sarà l’Itas Trentino, campione in carica dopo aver battuto 3-1 la Lube a Czestochowa (nella foto la festa dello scorso anno). La formula prevede un girone all’italiana tra tutte le squadre partecipanti, che servirà solo a definire gli abbinamenti delle due semifinali (prima contro quarta e seconda contro terza).

(fonte: Fivb.com)