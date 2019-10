Kemas Lamipel Santa Croce: domenica al via il campionato. I Lupi sfidano la Materdomini

Di Redazione

È la settimana di Kemas Lamipel-Materdomini Castellana Grotte. Inizia così ufficialmente il 75^ Campionato di Serie A2. Le due compagini hanno allestito due roster di prima fascia, per combattere in zona play-off.

Entrambe i team hanno disputato delle amichevoli in vista della nuova Season. I Lupi si sono preparati alla nuova stagione attraverso una sorta di andata e di torno con Siena e Calci: queste amichevoli hanno testimoniato che al PalaParenti è difficile vincere per le avversarie.

Con il “National Volley Cup” di Mirandola i biancorossi hanno perso due incontri su due, mai demeritando a cospetto due due società dell’elite pallavolistico nazionale e internazionale.

I pugliesi di Castellana Grotte dal canto loro contano quattro test match pre stagionali, nei quali sono maturate due vittorie per 3-1 contro Pallavolo Bari e Lagonegro, con quest’ultima una sconfitta per 3-1 in Basilicata e un pareggio per 2-2 vs Go Energy Corigliano in un match disputato al meglio dei quattro set.

Domenica, quindi, subito un big match per capire di che pasta è fatta la squadra di Cezar Douglas. Inizio partita ore 18:00. Noi vi aspettiamo numerosi!

(Fonte: comunicato stampa)