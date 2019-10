Bcc Castellana Grotte: presentati i giocatori e svelate le nuove maglie

Di Redazione

In coincidenza con l’ultimo test match del precampionato 2019, sabato scorso la Bcc Castellana Grotte, formazione che è ormai prossima all’inizio del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, ha presentato il roster e lo staff per la stagione 2019/2020, oltre alle nuove maglie firmate Spalding.

Alla presenza dei vertici dirigenziali con il patron Giuseppe Vinella, il presidente Nino Carpinelli e il direttore sportivo Bruno De Mori e alla presenza delle istituzioni con il sindaco di Castellana Grotte Francesco De Ruvo, il vice sindaco e assessore all’Impiantistica Sportiva Luisa Simone e l’assessore allo Sport Maurizio Tommaso Pace, l’omaggio del pubblico presente al Pala Grotte è andato ai quattordici giocatori della prima squadra: da Marco Fabroni, il più esperto del gruppo con il numero 1, a Davide Quartarone, uno dei tre riconfermati con il numero 18, passando da Saverio De Santis, il più giovane con i suoi 20 anni, e dal capitano Giorgio De Togni. Applausi per i centrali Marco Cubito, Davide Esposito e Marinfranco Agrusti (prodotto del settore giovanile, da due anni in prima squadra), gli schiacciatori Filippo Vedovotto, Francesco Del Vecchio, Djalma Moreira e Antony Imbesi, gli opposti Michele Morelli e Paolo Cascio e il libero Daniele De Pandis.

Presentazione ufficiale anche per lo staff tecnico guidato da Vincenzo Mastrangelo e composto da Giuseppe Barbone (secondo), Pino Calisi (assistente) e Vincenzo Masi (scout) e per lo staff medico-sanitario rappresentato dal medico sociale Giosuè Dell’Aera e dal fisioterapista Andrea Giancaspro.

Doveroso il ringraziamento della società a tutti i componenti dell’assetto dirigenziale che quotidianamente si impegnano sia per quanto riguarda le attività della prima squadra che per quanto concerne il settore giovanile e a tutti i partner commerciali che anche nella stagione 2019/2020 hanno inteso sostenere la New Mater Volley Castellana Grotte.

Presentate anche le maglie del nuovo sponsor tecnico Spalding: gialloblù con inserti bianchi la prima in un ideale ritorno alle tonalità del passato e neroblù con inserti bianchi la seconda. Stessi disegni per le maglie del libero che presentano solo sponsor differenti rispetto alle altre.

A seguire si è giocato anche l’ultimo test match precampionato: ospiti del Pala Grotte gli abruzzesi della Sieco Service Ortona, anche loro impegnati dal prossimo weekend nel campionato di serie A2. Sconfitta per 2-3 per la Bcc Castellana Grotte che, dopo due ottimi set iniziali, ha subito la rimonta della formazione di mister Lanci e dell’ex Astarita.

Domenica 20 ottobre 2019, con prima battuta alle ore 18, sul gommato del Pala Grotte di Castellana, prima giornata di campionato: arriva in Puglia la Sarca Italia Chef Centrale Brescia di Alberto Cisolla.

(Fonte: comunicato stampa)