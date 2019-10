Roana CBF Helvia Recina: in cascina i primi punti del campionato

Di Redazione

Roana CBF Helvia Recina che trova i primi 3 punti della regular season contro la Sigel Marsala vincendo per 3-1 al termine di una partita approcciata bene pur con qualche alto e basso dettato anche dall’impatto emotivo della prima casalinga.

Se coach Paniconi sperava di rivedere l’approccio visto a Mondovì ottiene buone risposte dalla sua squadra, che impatta bene il match con un 33% di efficacia in attacco (Valentina Pomili è la top scorer locale con 16 punti finali), mentre d’altro canto le ospiti incappano in 9 errori punto, costringendo coach Collavini a chiamare 2 time out in metà set e ad operare subito qualche cambio. L’inerzia del set però non cambia e la Roana CBF chiude sul 25-15.

Rientro in campo e Macerata inizia il secondo set con qualche errore di troppo (9 errori punto per le locali nel parziale), una volta risalita la china però si mantiene avanti fino al 24-16. 4 palle set sprecate però per la Roana CBF che inducono coach Paniconi a chiamare time out nel finale. Il punto del 25-20 chiude il parziale.

Il terzo set vede però la Sigel tornare in partita, trascinata dalla top scorer di giornata Kendra Dahlke (21 punti). Qualche errore in ricezione (quella perfetta cade al 17%) e l’efficacia offensiva di Smirnova e compagne scende al 28%. La Roana CBF prova a rispondere con 5 punti a muro (8 della sola Martinelli in tutta la partita) ma non basta e il 19-25 finale riapre i giochi.

Nel quarto set tutta la forza delle maceratesi, brave a resettare il terzo set e a colpire forte dall’inizio, la ricezione ritorna ai livelli del secondo set. Roana CBF che allunga fino ad un 16-7 che taglia le gambe alle ospiti che incappano in qualche errore di sfiducia. Macerata tiene il vantaggio fino all’attacco vincente di Smirnova che chiude il match.

“Non era semplice, visto che c’era l’emozione dell’esordio in casa – ha commentato Luca Paniconi – Nei primi due set abbiano avuto l’approccio giusto, abbiamo fatto le cose con una certa linearità. Nel terzo loro hanno spinto di più mentre noi abbiamo avuto un calo in ricezione. Le ragazze sono state brave a farsi scivolare addosso il set e a portare a casa la partita”.

“La Sigel è stata troppo bella all’esordio e troppo brutta oggi – mastica amaro coach Paolo Collavini – Quasi mai siamo stati in partita tranne il terzo set dove abbiamo sfruttato una pausa di Macerata. Quello che mi dispiace di più è che noi siamo una squadra operaia che lotta sempre mentre oggi siamo usciti troppo presto dalla partita”.

MVP di giornata è stata nominata Dayana Kosareva: 10 punti per lei, autrice di 2 aces.

La gara sarà trasmessa in differita video da Radio Studio 7 TV martedì 15 ottobre alle 21, seguibile sia sul canale 611 del digitale terrestre delle Marche e sulla web tv radiostudio7.net/tv.

ROANA CBF HELVIA RECINA MACERATA-SIGEL MARSALA 3-1 (25-15, 25-20, 19-25, 25-16)

Roana CBF Macerata: Pomili 16, Martinelli 14, Lancellotti 1, Giubilato ne, Mandrelli (L2) ne, Mazzon 5, Peretti 2, Smirnova 12, Pericati (L1), Rita 10, Kosareva 10, Nonnati , Tajè. All. Paniconi

Sigel Marsala: Colarusso 6, Scirè 4, Bertaiola 8, Mangani 8, Dahlke 21, Vallicelli, Lorenzini (L), Vaccaro, Buiatti, Laragione, Galletti, Caruso 4. All. Collavini

Arbitri: Salvati-De Vittoris

Note: Roana CBF 11 errori in battuta, 7 aces, 13 muri vincenti, 61% ricezione positiva (32% perfetta), 30% in attacco. Sigel 8 errori in battuta, 4 aces, 7 muri vincenti, 37% ricezione positiva (23% perfetta), 25% in attacco.

(Fonte: comunicato stampa)