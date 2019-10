Pallavolo Antares: B2 e D Femminile al via!

Di Redazione

La Pallavolo Antares pronta per la stagione 2019/2020. Ad una settimana dall’inizio dei campionati di serie D e di serie B2, Claudio Feyles fa il punto della situazione.



“Le ragazze stanno lavorando duramente in palestra, anche se ancora fanno un po’ di fatica a rimanere concentrate sulle mie richieste e, di conseguenza, a tenere alta l’intensità. Sabato ho avuto dei riscontri interessanti dalla partita di coppa veneto, affrontata con la U18 quasi al completo. Al di là del risultato, che non è mai stato un nostro obiettivo in questa fase della stagione, mi è piaciuto l’atteggiamento delle ragazze, avevo chiesto coraggio e determinazione, e loro hanno risposto positivamente. Nonostante fossimo, ad in certo punto, sullo 0-2 e 15-19 nel terzo set contro una squadra molto più esperta, non si sono perse d’animo. Direi che abbiamo difeso con continuità ed anche la ricezione sta migliorando. Come sempre, la strada maestra è faticare in palestra. Abbiamo moltissimo lavoro da fare ancora e non raccoglieremo subito quanto seminato. Stiamo gettando le fondamenta di una struttura, speriamo, solida in futuro“.

(Fonte: comunicato stampa)