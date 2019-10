La Nova Volley dei record ha rotto il ghiaccio

Di Redazione

Il percorso pensato e costruito dai dirigenti della Nova Volley si sta concretizzando anno dopo anno con numeri importantissimi.

Nel corso della presentazione della stagione sportiva di fronte alle istituzioni, le autorità e gli sponsor la società del Presidente Franco Massaccesi ha evidenziato una grande crescita.

“Ci siamo posti l’obiettivo di offrire ai ragazzi pallavolo di qualità investendo su uno staff tecnico importante e affiancando un vice allenatore a tutti i gruppi giovanili” – ha detto.

“Posso dire con orgoglio che parteciperemo tra maschile e femminile a 13 campionati con 9 gruppi e a questi aggiungiamo 82 bambini che fanno parte del gruppo Cas che un tempo si chiamava minivolley”.

“Vorrei dire molti grazie – ha concluso rivolgendosi al numero pubblico che non è voluto mancare alla serata – perché dall’amministrazione comunale a tutti gli sponsor, i soci che con me si impegnano ogni giorno, tutti i collaboratori e ovviamente lo staff tecnico, le famiglie e i ragazzi e le ragazze l’elenco è lungo e si rischia di dimenticare colpevolmente qualcuno.

Voglio dire che siamo una società giovane ma con la testa sulle spalle, che non compie passi avventati e che intende consolidarsi prima di pensare in grande. Per questo sarà una stagione nella quale tutte le squadre dovranno puntare a mantenere la categoria nella quale sono impegnati”.

Alla serata ha partecipato Don Paolo Volpe delegato sa S.E. Mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo di Loreto.

Un’ampia delegazione ha partecipato anche alla Santa Messa in Basilica domenica mattina. Presenti anche l’Assessore Regionale Moreno Pieroni, il Presidente del Coni Marche Fabio Luna, Andrea Pietroni, Presidente del Comitato Provinciale Fipav, l’assessore allo sport Luca Mariani in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Loreto e gli sponsor Sampress, Estego, Bruglia, Elettrozeta, Del Vicario, Vini Garofoli, Brutti, Adriatica Molle. Assente per impegni federali a Roma Marco Paolini che da questa stagione è consulente tecnico del settore giovanile maschile della Nova Volley.

Nel corso della serata c’è stata anche la premiazione con delle targhe ricordo offerte dallo sponsor Estego delle ragazze di coach Andrea Quintini che nella passata stagione hanno vinto con pieno merito il campionato di 3’ Divisione femminile ottenendo la promozione in 2’ Divisione.

Sul taraflex del Paraserenelli spazio quindi a tutti i gruppi, dai piccolini del Cas alla squadra di serie B maschile che è il riferimento tecnico di tutta la famiglia Nova Volley accompagnati dai rispettivi allenatori

La squadra di Giannini è attesa giovedì in casa all’ultimo test amichevole con inizio alle 19.30 contro la Goldenplast Civitanova prima dell’esordio in campionato fissato per domenica 20 ottobre alle ore 17 contro Volley Gioia (BA).

(Fonte: comunicato stampa)