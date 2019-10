Al comune di Cisano Bergamasco si è alzato il sipario sulla nuova stagione della Tipiesse

Di Redazione

Davanti ad un folto pubblico di autorità, sponsor e addetti ai lavori; sono stati presentati tutti i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale, le nuove maglie da gara targate Mizuno e il prossimo campionato di serie A3.

Il sindaco Previtali: “Noi ci siamo”

Padroni di casa il sindaco di Cisano Bergamasco Andrea Previtali e l’assessore allo sport Pietro Isacchi. “Noi ci siamo – ha detto il primo cittadino cisanese – L’anno scorso mi avete fatto appassionare sempre di più alla pallavolo e anche quest’anno l’Amministrazione sarà al vostro fianco in questa nuova esperienza in serie A3”.

Presenti anche numerosi sponsor, oltre al presidente della Fipav Lombardia Pietro Cezza e in rappresentanza della Fipav Bergamo il vicepresidente Vittorio Piccinelli.

Il presidente Carenini: “L’obiettivo è restare nella categoria”

Ampio spazio a tutti i componenti dello staff dirigenziale, dal presidente onorario Francesco Figliuzzi, passando per il direttore generale Igino Oliveto e il direttore sportivo Gianni Migliorini, fino al numero uno della Pallavolo Cisano Giuseppe Carenini. “Abbiamo voltato pagina, con una mezza rivoluzione in estate, dal campo allo staff. Tutti gli interpreti sono stati scelti dopo attente valutazioni, a partire dall’allenatore che è il profilo giusto per la strada che abbiamo deciso di intraprendere. L’obiettivo è restare nella categoria per cercare di continuare a crescere e toglierci sempre grandi soddisfazioni”.

Coach Battocchio: “Convinto dal desiderio di crescita della società”

Dopo uno sguardo alle nuove maglie da gioco targate Mizuno, tutti i componenti della squadra hanno sfilato davanti al pubblico presente. Dai tre confermati Sbrolla, Milesi e Brunetti passando poi per tutti i nuovi volti che compongono la rosa della serie A3. Tanti applausi anche per il nuovo allenatore Matteo Battocchio: “Mi ha convinto il desiderio di crescita della società – ha detto il nuovo tecnico – Ci attende una strada lunga e tortuosa, ma siamo stati messi nelle condizioni di fare bene. Il campionato non sarà semplice, ma la squadra è stata allestita per consolidarci nella categoria”.

Roster Serie A3

Lorenzo Milesi, Leonardo Baciocco, Claudio Cattaneo, Filippo Maccabruni, Davide Brunetti, Danilo De Santis, Mario Mercorio, Simone Favaro, Lorenzo Giampietri, Mario Gritti, Daniele Rota, Mattia Sormani, Filippo Sbrolla. All.: Matteo Battocchio, Luca Carenini

(Fonte: comunicato stampa)