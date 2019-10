Prima trasferta stagionale per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta che fa il suo esordio in A1 a Brescia

Di Redazione

Ancora poche ore e si accenderanno i riflettori sul campionato nazionale di Volley femminile. Esordio per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta unica squadra del centro-sud nella massima serie, A1, e tra le 14 squadre piú forti al mondo.

Domani, domenica 13 ottobre, a partire dalle 17 le atlete del club casertano scenderanno sul taraflex per sfidare la Banca Valsabbina Millenium Brescia.

L’appuntamento è al Palasport ‘Jimmy George’ di Montichiari e sarà subito una sfida dall’alto valore, sia tecnico che di classifica.

Entrambe le formazioni hanno come obiettivo quello di rientrare nei play off, e i 3 punti in palio già valgono oro.

Coach Cuccarini col suo staff ha preparato tutto nei minimi dettagli e, domani mattina, al termine della seduta di rifinitura, svelerà la rosa di atlete che farà scendere in campo. A seguire la squadra ci sarà la figlia del presidente Turco accompagnata dal fidanzato; raggiungeranno Brescia, domani, in aereo.

Il presidente Turco, che in questo weekend resta a lavorare a Caserta per seguire da vicino gli ultimi lavori di restyling al PalaVignola in vista della prima in casa, dal canto suo, non nasconde la sua “emozione per un esordio – sottolinea – che abbiamo sognato sin dal primo giorno di lavoro con la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. Questo con Brescia è soltanto il primo passo di una splendida cavalcata in A1, in rappresentanza di tutto il centro-sud. Saremo la vera sorpresa di questa stagione” aggiunge il presidente, che, alla vigilia della trasferta, ottiene anche commenti favorevoli da qualificati giornalisti sportivi sul posizionamento in classifica della squadra. E rivela, al contempo, che si è ancora sul mercato; mercato che si chiude il 19 ottobre prossimo.

“Coach Cuccarini – prosegue il presidente della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, Nicola Turco – sta lavorando benissimo e sono convinto che ci regalerà con la sua esperienza partite indimenticabili. Siamo pronti, come squadra, a confrontarci sui taraflex di tutta Italia e siamo certi, visto il valore delle singole atlete, di portare a casa risultati importanti nel corso della stagione che sta per inaugurarsi”.

(Fonte: comunicato stampa)