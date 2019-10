Esordio in trasferta per la Savino Del Bene Scandicci sul campo della E’PiùPomì Casalmaggiore

Di Redazione

Dopo esser stata abbracciata da più di 600 persone durante la presentazione, la Savino Del Bene Scandicci di Marco Mencarelli è pronta a giocare la sua sesta stagione di Serie A1. Ancora senza Samantha Bricio, impegnata al Norceca e che rientrerà la prossima settimana, la formazione capitanata da Lucia Bosetti sarà di scena al PalaRadi di Cremona per sfidare la E’Più Pomì Casalmaggiore di Marco Gaspari.

EX E PRECEDENTI – Tante le ex dell’incontro, nella formazione toscana militano Lucia Bosetti, Jovana Stevanovic, che ha vinto la Champions League in rosa, e Agnieska Kakolewska. Nella formazione di Gaspari, invece, c’è la fiorentina Federica Stufi che a Scandicci ha giocato dal 2014 al 2016. Quello di domenica sarà il quattordicesimo incontro fra le due squadre, con le rosa che guidano la statistica delle vittorie con otto incontri vinti a dispetto dei cinque della formazione scandiccese. Nell’ultima stagione le due formazioni si sono sfidate quattro volte con tre vittorie per Scandicci ed una per Casalmaggiore.

LE PAROLE DI MARCO MENCARELLI – “La E’più Pomì Casalmaggiore è una squadra che ha un margine di incognita, perchè è una squadra che si è ricomposta recentemente, ritrovando da pochi giorni l’opposto e una centrale: queste sono giocatrici che non si sono viste in amichevole e per questo rappresentano un’icongnita. Detto questo Casalmaggiore è una squadra ostica che ha attaccanti che è necessario tenere d’occhio, perchè possono cambiare le sorti della partita. Giochiamno in casa loro e questo ci ha spesso condizionato nell’inzio di match con una partenza più lenta. Un debutto, in trasferta, contro una squadra forte, dobbiamo essere in grado di fare una delle nostre migliori prestazioni, se ci riusciremo saremo estremamente competitivi.”

LE AVVERSARIE – La èPiù Pomì Casalmaggiore, rinnovata rispetto all’ultima stagione, ha cambiato palleggiatore con l’inserimento di Ana Antonijevic che sarà opposta a Danielle Cuttino, al centro agiranno Stufi e Popovic con Carcaces e Bosetti in banda, Spirito è il libero.

IN TV – La partita fra Savino Del Bene Scandicci e E’PiùPomì Casalmaggiore sarà trasmessa gratuitamente in Italia sulla piattaforma PMG Sport. Andando sul sito www.pmgsport.it si aprirà un player dove sarà possibile selezionare l’incontro. Altrimenti, si potrà andare sulla piattaforma LVFTV (www.lvftv.com) e accedere con le vecchie credenziali all’incontro. La partita sarà tramessa entrando nella sezione Sport anche su Repubblica.it e su Sport.it.

