Si giocherà al Carnera di Udine il derby tra Talmassons e Martignacco

Di Redazione

Il primo, storico derby udinese di Serie A2 femminile si giocherà con ogni probabilità nel capoluogo. Lo rivela oggi il quotidiano Messaggero Veneto, secondo cui sarà il Palasport Primo Carnera di Udine ad ospitare, il prossimo 31 ottobre, la sfida tra CDA Talmassons e Itas Città Fiera Martignacco.

Secondo il Ceo di CDA, Fabrizio Cattelan, la società di casa ha già ricevuto l’ok dell’assessore allo Sport Paolo Pizzocaro e la disponibilità a collaborare dell’APU Udine, la società di basket che disputa le gare interne al Carnera. “Stiamo pensando di coinvolgere la città e altre realtà sportive al femminile – spiega Cattelan – in modo da riempire l’impianto e dare un messaggio importante in termini di visibilità della pallavolo di alto livello in regione“.

“Crediamo che le premesse per una serata di grande sport ci siano tutte – continua il Ceo – anche perché la partita verrà giocata il giovedì sera, quindi non in sovrapposizione con altri incontri di campionato, e per di più prima di un giorno festivo“. Nessuna novità invece per la gara di ritorno, che dovrebbe disputarsi regolarmente a Martignacco.