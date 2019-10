La Saugella Monza sfida Conegliano nella prima giornata della Serie A1

Di Redazione

Mancano poco più di 24 ore all’esordio stagionale della Saugella Monza nella Serie A1 femminile 2019-2020. Domani, sabato 12 ottobre, alle ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD), sul campo del Pala Verde di Villorba (TV), Ortolani e compagne saranno impegnate, contro l’Imoco Volley Conegliano, nell’anticipo della prima giornata della stagione regolare.

Dopo otto settimane di duro lavoro in preparazione, la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley è pronta a dare il massimo per provare a fare punti importanti contro le campionesse d’Italia in carica. Il cammino della formazione allenata da Massimo Dagioni nella nuova annata sportiva partirà dunque proprio contro la squadra che la passata stagione aveva interrotto, dopo tre gare di Semifinale, il sogno delle monzesi di accedere alla Finale dei Playoff Scudetto. Quella ormai alle porte è però una nuova stagione, con una Monza quasi del tutto rinnovata che cercherà di invertire il trend negativo dei suoi precedenti in Veneto (nessuna vittoria su sei gare giocate e solo tre set vinti), forte di un mix di qualità che si fonde tra esperienza e gioventù.

IL ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici SKORUPA, DI IULIO

Centrali SQUARCINI, HEYRMAN, DANESI

Schiacciatrici ORTOLANI, MARIANA, BEGIC, ORTHMANN, MEIJNERS, OBOSSA

Liberi PARROCCHIALE, BONVICINI

Allenatore DAGIONI

IL ROSTER COMPLETO – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, GENNARI

Centrali DE KRUIJF, FOLIE, BOTEZAT, OGBOGU

Schiacciatrici SOROKAITE, GEERTIERS, ENWEONWU, HILL, SYLLA, EGONU

Liberi DE GENNARO, FERSINO

Allenatore SANTARELLI

PRECEDENTI

11, tutti in Serie A1 (1 successo Monza, 10 successi Conegliano)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Imoco Volley Conegliano – Saugella Monza 3-1 (Gara 3 Semifinale Scudetto Samsung Volley Cup A1 femminile 2018/19) – 23 aprile 2019 – Pala Verde di Villorba (TV).

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Serena Ortolani, a Conegliano dal 2015 al 2017

Katarzyna Skorupa, a Conegliano nella stagione 2016/17

Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019

PER CONEGLIANO

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia avversaria

CURIOSITÀ

Ben tre giocatrici della Saugella Monza hanno giocato con la maglia di Conegliano: due di loro (Ortolani nella stagione 2015/2016) e Danesi (stagione 2018/2019) hanno anche vinto uno Scudetto. Anche Skorupa, in una stagione, ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, arrivando in finale di Champions League.

Le due squadre si sono incontrate sia in Campionato (regular season e Play-Off) che in Coppa Italia. Ai due sestetti manca solo il confronto in Supercoppa Italiana.

La Saugella Monza ha battuto solo una volta Conegliano e per di più davanti al pubblico amico: Saugella Monza vs Imoco Volley Conegliano 3-1 (6a giornata di ritorno stagione 17/18, 28 gennaio 2018, Candy Arena di Monza).

Le dichiarazioni prima della gara, Anna Danesi (centrale Saugella Monza): “Sicuramente sabato proverò tante emozioni. Ho giocato a Conegliano tre anni, vivendo bellissime esperienze che ora sono pronta a replicare con la maglia di Monza. Ci aspetta una gara tosta ma stiamo lavorando tanto. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa ma sono sicura che ci divertiremo. Loro hanno un buon gioco e noi dovremo cercare di fare il massimo in ogni fondamentale, partendo forte fin da subito e aggredirle il più possibile. Il nostro è un grande gruppo: con le ragazze ci troviamo molto bene. Ci sono delle cose ancora da mettere a posto ma sono certa che con l’allenamento sapremo esprimere un gran gioco”.





(Fonte: comunicato stampa)