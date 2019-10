La Roana CBF pronta al debutto casalingo. Domenica arriva Marsala

Di Redazione

La Roana CBF Helvia Recina Macerata si appresta a ricevere la visita della Sigel Marsala, nel match valevole per la seconda giornata di andata della Serie A2. Squadra in campo alla Marpel Arena domenica 13 ottobre alle 17.

Alle ragazze allenate da coach Luca Paniconi il compito di trasformare da un lato la bella prestazione di Mondovì in fiducia, dall’altro l’amarezza per un 3-1 troppo punitivo in voglia di riscatto per portare a casa i primi punti del campionato.



“Di certo non ci accontenteremo della prestazione, soprattutto perché da Mondovì siamo usciti con 0 punti – ha dichiarato coach Paniconi –. La cosa più importante, quello che ho detto alle ragazze, è avere lo stesso approccio, cercando ovviamente di migliorare alcuni particolari, perché noi abbiamo decisamente bisogno di una prestazione positiva e di un risultato positivo. La prestazione è indispensabile per arrivare al risultato, che ci serve perché come neopromossa è fondamentale per noi iniziare a fare punti.”



Alla Marpel Arena arriva un avversario con il morale alto dopo la vittoria per 3-1 in casa contro Montecchio in un esordio che ha fugato ogni possibile dubbio sull’efficienza della formazione della Sigel “Sicuramente la vittoria contro Montecchio ha dato grande fiducia – spiega coach Paniconi –, anche in virtù del fatto che loro hanno trovato l’assetto dell’organico definitivo all’ultimo momento, quindi potevano esserci dei punti interrogativi. Una giocatrice arrivata da poco e lo spostamento di posizione di un’attaccante potevano far presagire una situazione di difficoltà sulla carta, invece hanno giocato un’ottima partita e sono riuscite a tirare fuori il massimo.”



La schiacciatrice americana Kendra Paige Dahlke, quest’anno alla prima esperienza in Italia, e la centrale Silvia Bertaiola, di ritorno dopo 2 anni in Francia al Mougins (prima in A2 e poi in A1) sono due delle minacce che la Roana CBF dovrà arginare per indirizzare il match a proprio favore.

L’incontro sarà trasmesso in diretta audio da Radio Studio 7, ascoltabile dal sito www.radiostudio7.net e dal canale 611 del digitale terrestre delle Marche.

(Fonte: comunicato stampa)