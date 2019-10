La Lube Civitanova conquista la Semifinale del torneo National Volley Cup: 3-0 contro Santa Croce

Di Redazione

La Cucine Lube Civitanova bagna con un successo la prima gara amichevole della stagione, giocata lontano dall’Eurosuole Forum, battendo la Kemas Lamipel Santa Croce (formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2) per 3-0 (25-21, 25-18, 25-19 i parziali) nella Semifinale del torneo National Volley Cup, a Mirandola.

I campioni d’Italia e d’Europa affronteranno nella Finale di sabato al palasport Marco Simoncelli (in campo alle ore 17 circa, a seguire dopo la finale terzo posto in programma alle 14.45) la vincente dell’altra Semifinale che si gioca nella serata di oggi tra Itas Trentino e Calzedonia Verona: sarà dunque un gustoso assaggio di un match di SuperLega a poco più di una settimana di distanza dal via ufficiale.

Coach Fefè De Giorgi schiera in partenza D’Hulst in regia, Rychlicki opposto, Kovar e Massari in banda, Simon-Diamantini al centro, Marchisio libero, tenendo in campo per tutta la gara la stessa formazione. Nel primo set sale subito in cattedra l’attacco della Cucine Lube Civitanova: girano tutti a percentuali molto elevate (71% di squadra, Simon 100%) con zero errori, dall’8-6 i cucinieri allungano fino al 21-14, il parziale si conclude 25-21.

Sulla falsa riga del primo anche il secondo set, i biancorossi sbagliano meno al servizio, continuano a imperversare in attacco (5 punti a testa per Kovar e Rychlicki) e la differenza con i toscani è ancora più marcata: piazzato subito lo strappo decisivo (16-9), amministrano fino al 25-18 finale. Nel terzo set la Cucine Lube Civitanova chiude subito il discorso continuando a macinare gioco dopo il piccolo calo ad inizio parziale (6-8), sugli scudi ancora Rychlicki (6 punti con il 71% in attacco) più 3 muri di squadra a sancire il 25-19 che chiude i conti.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 12, D’Hulst 1, Marchisio (L), Juantorena n.e., Massari 11, Rychlicki 15, Diamantini 6, Simon 9, Trillini n.e., Gonzi n.e., Dal Corso, Ingrosso n.e.. All. De Giorgi

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Krauchuk 10, Bargi 4, Mannucci n.e., Andreini (L), Acquarone, Larizza 7, Catania (L), Lavanga, Di Marco n.e., Marra n.e., Colli 10, Mazzon 5, Prosperi n.e.. All. Pagliai

Parziali: 25-21, 25-18, 25-19

(Fonte: comunicato stampa)