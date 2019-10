SuperLega: modifiche al calendario per il Mondiale per Club

Di Redazione

Il Mondiale per Club FIVB a cui è iscritta la Cucine Lube Civitanova in qualità di Campione d’Europa è stato collocato dalla Federazione Internazionale dal 3 all’8 dicembre, più tardi del periodo previsto inizialmente a fine novembre, costringendo Confederazione Europea e Lega Pallavolo Serie A ad effettuare diverse modifiche ai propri calendari.

Se la CEV sarà obbligata a posticipare le gare del primo turno di Champions League di Lube e Kazan (quest’ultima tra le probabili partecipanti insieme ai brasiliani del Sada Cruzeiro e a una squadra asiatica), la Lega Pallavolo prevede lo spostamento di cinque gare per consentire la partenza della Cucine Lube Civitanova per la sede dell’evento, ancora non ufficializzata.

Ecco i match che verranno anticipati o posticipati:

Cucine Lube Civitanova – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora del 22 dicembre anticipata a mercoledì 23 ottobre ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia – Allianz Milano del 10 novembre anticipata a giovedì 24 ottobre ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Sir Safety Conad Perugia dell’8 dicembre anticipata a domenica 10 novembre, ore 18.00

Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia del 22 dicembre anticipata a domenica 1 dicembre ore 18.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova dell’1 dicembre posticipata a domenica 22 dicembre, ore 18.00

