Tonno Callipo, domani sarà il giorno di Chinenyeze: si presenterà a giornalisti e tifosi

Di Redazione

Mercoledì 9 ottobre alle ore 16 nella sala stampa del PalaValentia la Tonno Callipo Calabria Volley terrà un incontro con giornalisti e tifosi per presentare ufficialmente un altro protagonista della stagione sportiva 2019/2020: Barthélémy Chinenyeze.

Lo schiacciatore francese si è aggregato al gruppo guidato dal tecnico Juan Manuel Cichello da poco meno di una settimana reduce dalle competizioni dell’EuroVolley e ha esordito in giallorosso durante la finalissima del Torneo “Tonno Callipo Calabria” giocata al PalaValentia venerdì scorso contro Sora. Si tratta di un atleta dalle grandi doti fisiche e tecniche, capace di dare un valido contributo alla squadra sia a muro che in attacco che tanto bene ha già fatto nello scorso campionato francese dove è risultato MVP, oltre che miglior centrale in riferimento al medesimo periodo. Ha solo 21 anni, è un nuovo volto della Superlega ed è arrivato in Italia con una grande motivazione per farsi conoscere e affermarsi nella competizione pallavolistica più importante al mondo.

Il suo nome – come quello del suo connazionale Timothee Carle che alla stampa si è presentato due settimane fa insieme all’altro francese Swan Ngapeth – figura nel dream team della Ligue A maschile che lo scorso 17 aprile è stato ufficializzato dalla Ligue Nationale de Volley.

In casa della Callipo, Chinenyeze va ad aggiungersi all’elenco dei diversi giocatori che quest’anno varcheranno per la prima volta la soglia d’ingresso della Superlega e su cui la società ha voluto scommettere puntando sul loro talento e sul desiderio di raggiungere traguardi ambiziosi.

(Fonte: comunicato stampa)