Presentazione in grande stile per la Seap Dalli Cardillo Aragona

Di Redazione

Nella bellissima e moderna location della nuova sede della “Seap Depurazione Acque”, alla zona industriale di Agrigento, è stata presentata alle istituzioni e alla stampa, la squadra di pallavolo femminile della Seap Dalli Cardillo Aragona, che si appresta a debuttare nel campionato di serie B1, girone D. Alla cerimonia vi hanno partecipato numerose autorità militari e politiche.

Erano presenti, tra gli altri, il Vice Prefetto di Agrigento Elisa Vaccaro, il Colonnello dei Carabinieri di Agrigento Giovanni Pellegrino, il Maggiore della Guardia di Finanza di Agrigento, Vincenzo Giordano, il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, gli assessori Stefania di Giacomo e Mariella Sardo e l’assessore del Comune di Agrigento Nino Amato.

Anche i rappresentanti della pallavolo nazionale e provinciale hanno preso parte all’evento sportivo con il Consigliere Fipav Davide Anzalone e il presidente territoriale “Akranis” Massimo Scibetta, che hanno voluto augurare le migliori fortune alla Seap Dalli Cardillo Aragona, fiore all’occhiello della pallavolo siciliana. Presente anche la delegata provinciale del Coni di Agrigento, Antonella Attanasio. La cerimonia di presentazione della squadra biancazzurra è stata aperta dal saluto del padrone di casa, l’imprenditore Sergio Vella della Seap, main sponsor della Pallavolo Aragona. A seguire, l’intervento del giovane imprenditore Lello Dalli Cardillo, dell’omonima azienda agrigentina, altro main sponsor della formazione del presidente Nino Di Giacomo.

Tantissimi i rappresentanti degli altri sponsor di maglia della Pallavolo Aragona che hanno partecipato alla manifestazione e tra questi Antonio Mancuso dell’azienda “Cotto di Mare” e “Sicily Food”, Massimo Patti della “Pattitour Autolinee”, Davide Di Benedetto della “Sicilpetroli”, Franco Nobile della “Nobile Oil Group” e Gerlando Galluzzo, Giovanni Di Sciacca, Natale Galluzzo della “Mediterranea Serramenti”. Tra gli ospiti, Cristian Mayer, direttore sportivo della Fortitudo Moncada Agrigento, squadra di pallacanestro maschile che milita nel campionato di serie A2.

Numerosi i giornalisti della carta stampata, dei siti on-line e delle tv. Nel corso della serata è stata presentata la “mappa” del campionato di B1 che vedrà la formazione di coach Luca Secchi affrontare tre formazioni dell’Abruzzo (Orsogna Chieti, Connetti.it Chieti e Altino Chieti), tre formazioni della Puglia (Cerignola, Castellana Grotte Bari e PVG Bari), due squadre della Campania (Arzano e Fiammatorrese Terzigno), una formazione del Molise (Isernia), una squadra del Lazio (Sant’Elia Fiumerapido – Frosinone), una della Calabria (Palmi) e due formazioni siciliane (PVT Modica e Amando Santa Tersa di Riva).

Quasi tutte le trasferte saranno effettuate con un pullman dell’agenzia Pattitour, “griffato” Pallavolo Aragona. Poi sono state presentate le nuove maglie realizzate da Carlo Basilotta direttore creativo dell’agenzia di comunicazione “Two Star”. Il gran finale è stato riservato alla presentazione dello staff tecnico, guidato da coach Luca Secchi, e della squadra, capitanata dalla schiacciatrice Melissa Donà.

Il presidente Nino Di Giacomo e Sergio Vella della Seap hanno concluso la cerimonia illustrando gli obiettivi della squadra, che sono quelli di disputare un campionato d’alta classifica e di lottare partita per partita per raggiungere grandi risultati sportivi. La lunga giornata alla “Seap Depurazione Acque” era iniziata al mattino con le atlete, lo staff tecnico e il presidente Nino Di Giacomo che hanno visitato la sede dell’azienda di proprietà dei fratelli Vella. Presente anche una troupe della Rai impegnata nelle riprese per la realizzazione di un redazionale televisivo per far conoscere, nel modo più semplice possibile, il funzionamento della Piattaforma di trattamento. Al termine il bar Europa di Aragona ha offerto un buffet, mentre l’azienda dei fratelli Blanco ha regalato ai presenti una confezione dei loro tradizionali dolci e pasticcini. La stessa confezione sarà omaggiata a tutte le squadre che giocheranno contro la Seap Dalli Cardillo Aragona e agli arbitri delle partite casalinghe. Infine, il prossimo 21 ottobre, presso il ristorante Club House Giarrizzo, si terrà la tradizionale cena d’inizio stagione con la presenza di tutti gli sponsor e i collaboratori della società.

(Fonte: comunicato stampa)