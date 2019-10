Millenium Brescia: domenica premiazioni a Milano, targa speciale a coach Zanelli dalla Fipav Cre-Lo

Di Redazione

La Millenium sarà protagonista alla cerimonia di premiazione, organizzata dal comitato regionale della Fipav Lombardia, che si terrà domenica 13 ottobre a Milano presso il centro Pavesi. Saranno ben tre i riconoscimenti che riceverà la società che ha portato all’ombra del Cidneo la serie A1 femminile per la prima volta: per i vent’anni di attività sportiva, per il decimo posto conquistato la scorsa stagione nel massimo campionato nazionale e, soprattutto, per aver partecipato a tutti campionati giovanili dall’Under 18 all’Under 13 del comitato territoriale della Fipav Brescia. Da parte della dirigenza sarà presente e ritirerà il premio Stefano Ferrari, manager del settore giovanile.

Ieri mattina al PalaCampus Assigeco di Codogno, il comitato territoriale Fipav Cremona-Lodi ha consegnato un premio a Marco ‘Wizzy’ Zanelli, storico vice allenatore e primo assistente di coach Enrico Mazzola. Zanelli sta affiancando il tecnico lodigiano dalla stagione 2015-2016, la prima di una serie di successi di alto profilo (due promozioni ed una Coppa Italia di B1) che hanno portato la Millenium alla conquista dell’A1 nel 2018. Nel medesimo contesto del comitato Cre-Lo, coach Mazzola è stato premiato nel 2018.

Ricordiamo che domani, martedì 8 ottobre la Millenium sarà ospite a Palazzo della Loggia, sede dell’amministrazione comunale di Brescia, per il tradizionale incontro con le istituzioni cittadine. All’evento saranno presenti il sindaco Emilio Del Bono, affiancato da Fabrizio Benzoni, delegato alle manifestazioni sportive bresciane, Roberto Catania, presidente Millenium, Tonino Fornari, direttore generale di Banca Valsabbina, Alberto Pelizzari, consigliere Banca Valsabbina e sponsor privato, e dall’architetto Tiziana Gaglione, fiduciario Coni e Fipav.

Un altro appuntamento per le Leonesse sarà la serata di presentazione del Volley Bresciano. La manifestazione si terrà venerdì 11 ottobre 2019, ore 18.30, presso l’Auditorium Primo Levi (Liceo Leonardo) di via Balestrieri a Brescia. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale e dalla Provincia, vedrà presentarsi tutte le formazioni del territorio bresciano che prenderanno parte a campionati nazionali e regionali nella prossima stagione.

(Fonte: comunicato stampa)