Presentato il calendario Serie C di Cantù: la prima sarà contro Adolescere

Sono stati comunicati dal Comitato Regionale della Federazione Pallavolo Lombardia i calendari per il campionato di Serie C machile. La squadra di categoria del Pool Libertas è stata inserita nel girone B.

La prima partita è al Parini di Cantù. Avversario sarà l’Adolescere. Le due giornate successive prevedono le prime trasferte, la prima a Mozzate per il match contro R&S Volley, la seconda a Carate Brianza contro Pallavolo GSA. Si ritorna a Cantù per la sfida contro Soc. Cooperativa Bell’Unione, per poi affrontare la Galstaff Insubria a Mornago. Si torna poi tra le mura amiche in occasione della sfida contro la Polisportiva Besanese.

Altra trasferta, questa volta a Lipomo per il derby contro i padroni di casa, giusto prima del turno di riposo. Si torna in campo a Pavia contro il CUS, e il 2019 si chiude in casa contro Serall. Tra le mura amiche inizierà il 2020, contro il Pallavolo Milano Vittorio Veneto. Ben tre trasferte di fila, la prima a Milano contro Gonzaga, la seconda a Busto Arsizio contro il Pro Patria Scaduto, e la terza a Brugherio nella “tana”dei Diavoli Rosa. Ultima giornata in casa contro Zeroquattro Volley.

“Sono contento di iniziare il nostro campionato in casa – esordisce Coach Francesco Bernasconi –, poi ci aspetteranno due trasferte insidiose come il derby contro Mozzate e Agliate. Voghera ed Agliate sono squadre che affrontano questo campionato già da diversi anni, per noi non sarà semplice affrontarle perché molti dei nostri giocatori non hanno mai giocato in questa categoria.

Dovremmo prepararle al meglio per sopperire un po’ alla nostra mancanza d’esperienza. In seguito avremo partite con Mornago e Besana per poi ad andare ad affrontare il Lipomo il 30 Novembre nel secondo derby comasco. Non sarà un inizio semplice, ma i due derby nelle prime 7 giornate ci daranno ulteriori stimoli per far bene”.

“Sono contento per questo mese di preparazione e i test che abbiamo fatto sono stati positivi – prosegue il Coach canturino –. Abbiamo ora due settimane per chiudere questo primo periodo che ci porterà al debutto in campionato il 19 Ottobre al Parini. Abbiamo affrontato 4 amichevoli, e i ragazzi mi hanno dato le risposte che mi aspettavo. Siamo in crescita, e stiamo rispettando le tabelle di marcia che mi ero preposto ad inizio stagione. Abbiamo avuto un infortunio abbastanza grave con Arnaboldi, ma sta recuperando velocemente per essere pronto tra qualche settimana. Per il resto il gruppo è al completo”.

“Come obiettivo stagionale abbiamo l’obbligo di centrare la salvezza per garantirci la categoria per la stagione successiva – continua –. Poi tutto quello che verrà sarà positivo, cercando sempre di far crescere il gruppo e i ragazzi (essendo una squadra molto giovane). Ogni gara per noi dovrà essere giocata al massimo per puntare sempre alla vittoria contro qualsiasi avversaria.

Abbiamo una media d’età di 22 anni, e molti di loro non hanno mai fatto la serie C, ma stiamo lavorando in maniera positiva e con molto entusiasmo. Siamo consapevoli che con la forza del gruppo riusciremo a dar da filo da torcere a molte squadre anche d’esperienza e di categoria. Avremo rispetto per le squadre che andremo ad affrontare ma nessun timore riverenziale consapevoli della nostra forza. La nostra è una squadra giovane ma con giocatori di talento e qualità. Nelle prossime settimane faremo un’amichevole e per il resto solo allenamenti per fare i passi adeguati per l’avvicinamento del campionato”.

Riassumendo, questo è il calendario che è stato sorteggiato per il Pool Libertas Cantù:

1° giornata: Pool Libertas Cantù – Adolescere (andata in casa il 19 ottobre – ritorno l’8 febbraio)

2° giornata: R&S Volley – Pool Libertas Cantù (andata il 26 ottobre – ritorno in casa il 15 febbraio)

3° giornata: Pallavolo GSA – Pool Libertas Cantù (andata il 2 novembre – ritorno in casa il 22 febbraio)

4° giornata: Pool Libertas Cantù – Soc. Cooperativa Bell’Unione (andata in casa il 9 novembre – ritorno il 29 febbraio)

5° giornata: Galstaff Insubria Mornago – Pool Libertas Cantù (andata il 14 novembre – ritorno in casa il 7 marzo)

6° giornata: Pool Libertas Cantù – Polisportiva Besanese (andata in casa il 23 novembre – ritorno il 14 marzo)

7° giornata: Pallavolo Lipomo Valbreggia – Pool Libertas Cantù (andata il 30 novembre – ritorno in casa il 21 marzo)

8° giornata: Riposo

9° giornata: CUS Pavia – Pool Libertas Cantù (andata il 14 dicembre – ritorno in casa il 4 aprile)

10° giornata: Pool Libertas Cantù – Serall DVB (andata in casa il 21 dicembre – ritorno il 18 aprile)

11° giornata: Pool Libertas Cantù – Pallavolo Milano Vittorio Veneto (andata in casa l’11 gennaio – ritorno il 25 aprile)

12° giornata: Gonzaga Milano – Pool Libertas Cantù (andata il 18 gennaio – ritorno in casa il 2 maggio)

13° giornata: Pro Patria Scaduto DPA – Pool Libertas Cantù (andata il 22 gennaio – ritorno in casa il 5 maggio)

14° giornata: Diavoli Rosa SU – Pool Libertas Cantù (andata il 25 gennaio – ritorno in casa il 9 maggio)

15° giornata: Pool Libertas Cantù – Zeroquattro Volley (andata in casa il 1 febbraio – ritorno il 16 maggio)

(Fonte: comunicato stampa)