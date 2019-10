Memorial Ferrari: Saugella Monza fermata da Busto Arsizio nella prima semifinale

Di A.G.

Novara torna ad essere la capitale del volley in un weekend di grandi sfide per commemorare e ricordare l’ingegner Giampaolo Ferrari, tra i primissimi sostenitori e sponsor del progetto Igor Volley. La terza edizione del prestigioso appuntamento precampionato vede affrontarsi in un quadrangolare le padrone di casa di Novara, la Saugella Monza, l’Unet E-Work Busto Arsizio e la Zanetti Bergamo.

Nella prima semifinale, Busto Arsizio ha la meglio su Monza per 3-1 (14-25; 25-19; 25-14; 25-23). Continua in maniera positiva il percorso di crescita della formazione allenata da Stefano Lavarini: Herbots si conferma sempre più leader (17 punti), notizie molto positive da Bici (MVP del match con 21 punti e il 51% in attacco), ma anche da una Leonardi fondamentale in seconda linea, in attesa di Lowe e Washington che si uniranno al gruppo al termine dei loro impegni con la nazionale statunitense. Insomma, a una settimana dal via della Serie A1, ci sono motivi per sorridere per la UYBA, che vola in finale del torneo, dove domani incontrerà la vincente tra Novara e Bergamo.

Dall’altra parte troppi errori in attacco (12 contro i 6 delle avversarie) e alcune “sbadataggini” hanno decretato la sconfitta per la compagine brianzola. Non è però mancato lo spettacolo: Ortolani ha assestato al meglio i suoi colpi vincenti dimostrando come sempre il suo talento (16 punti), Mari Paraiba ha fatto bene in tutti i fondamentali (13 punti con un buon 65% in ricezione) e merita un riconoscimento anche la coppia centrale formata da Danesi ed Heyrman che hanno dominato a muro all’inizio del match per poi spegnersi come le compagne. Che sia mancato qualcosa alla Saugella quest’oggi è un dato di fatto; c’è ancora da lavorare ma la squadra si sta formando ed è sulla strada giusta per ambire a qualcosa di importante in questa stagione.

LA CRONACA DEL MATCH – Coach Stefano Lavarini sceglie il sestetto con Orro al palleggio e Bici opposto, Herbots e Gennari in banda, Bonifacio e Berti al centro e Leonardi libero. Massimo Dagioni risponde con la diagonale Skorupa-Ortolani, Mari Paraiba e Begic schiacciatrici, Heyrman e Danesi al centro con Parrocchiale nel ruolo di libero.

1° SET – Monza parte forte e si porta subito in vantaggio grazie a due ace di Begic e ai muri di Danesi (1-5). La UYBA sembra non essere ancora entrata in campo e coach Lavarini decide di fermare il gioco chiamando il primo timeout della partita. La Saugella continua a spingere e trova un altro ace con Ortolani (3-9). Orro prova a coinvolgere tutte le sue attaccanti ed Herbots si fa trovare pronta in pipe (6-10). Un’imprecisione di Mari Paraiba regala una freeball alle Farfalle e Gennari non sbaglia (8-11). Il muro di Monza continua ad essere dominante, questa volta con Mari Paraiba che stampa Bici (10-15). Parrocchiale difende al meglio l’attacco di Herbots ed Heyrman trova il punto del 12-18. Dopo l’ennesima accelerazione della compagine brianzola, coach Lavarini cambia palleggiatrice inserendo Cumino al posto di Orro, non ottenendo però gli effetti sperati (12-22). Monza tiene bene il cambio-palla e porta a casa il primo parziale per 14-25.

2° SET – Busto Arsizio vuole invertire la tendenza e trova subito un break con Herbots e Gennari (3-1). Il servizio di Danesi si infrange sulla rete regalando alle avversarie il punto del 5-3. Il maniout di Bici è vincente, ma la risposta di Begic non si lascia attendere (9-8). Sale l’intensità del muro-difesa delle Farfalle: Bonifacio stampa l’attacco in primo tempo di Danesi, obbligando coach Dagioni a chiamare timeout (12-8). Begic accorcia le distanze sfruttando al meglio il lavoro della seconda linea (13-11). La Saugella pareggia i conti con Danesi (16-16), ma la UYBA risponde immediatamente con un parziale di 3-0 (19-16). Bici ha ottime percentuali in attacco lavorando bene con il muro (22-18): la panchina brianzola chiama timeout cercando di fermare il momento positivo delle avversarie. L’inerzia non cambia e Busto Arsizio porta a casa il secondo set (25-19).

3° SET – L’inizio del terzo parziale è favorevole alle Farfalle, che trovano subito un parziale di 4-0 sfruttando gli errori delle avversarie. Monza cerca di reagire alle difficoltà affidandosi ad Ortolani e Danesi, ma la risposta di Herbots non si lascia attendere (7-2). Il servizio di Mari Paraiba si infrange sulla rete e la UYBA ne approfitta per andare in fuga (9-4). Continua il momento magico delle ragazze di Lavarini con Gennari e Bici che macinano punti su punti (13-5). La diagonale a tutto braccio di Herbots è imprendibile per la seconda linea brianzola (16-9). Dagioni si gioca la carta Squarcini al posto di Heyrman per cercare di invertire la tendenza, ma l’inerzia non cambia (20-10). La parallela di Bici decreta la fine del terzo parziale, dominato dalla UYBA per 25-14.

4° SET – Busto Arsizio si porta in vantaggio con gli attacchi di Gennari dalla seconda linea e il muro di Bonifacio (4-2). Squarcini lavora bene in fast mettendo a terra il punto del 6-5. Monza cerca di rimanere in scia con il pallonetto di Ortolani (9-8), ma Busto accelera e trova immediatamente un parziale di 3-0 (12-8). Herbots è la spina nel fianco per la difesa brianzola che prova ad affidarsi all’esperienza di Skorupa per rimanere in partita (13-10). Il servizio di Ortolani mette in difficoltà la ricezione di Busto, che regala un punto facile a Mari Paraiba (15-14). Coach Dagioni si gioca la carta Obossa, che entra bene nel match pareggiando i conti (17-17). Busto Arsizio sembra abbassare la guardia per alcuni scambi e la Saugella ne approfitta con Ortolani per passare a condurre (18-19). Danesi mette un attacco in fast nei tre metri, ma Bici risponde subito con un diagonale che si stampa all’incrocio delle righe (21-21). Entrambe le squadre non mollano nulla regalando scambi prolungati in cui i liberi sono i grandi protagonisti: Gennari rompe l’equilibrio siglando il punto che regala alla UYBA la finale del torneo (25-23).

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – SAUGELLA TEAM MONZA 3-1 (14-25; 25-19; 25-14; 25-23)

BUSTO ARSIZIO: Bici 21, Herbots 17, Negretti, Gennari 14, Cumino, Orro 1, Leonardi (L), Villani 2, Bonifacio S. 8, Berti 8, Bonifacio G. ne. Allenatore: Stefano Lavarini. Assistente: Marco Musso

MONZA: Ortolani 16, Mari Paraiba 13, Squarcini 4, Heyrman 7, Di Iulio, Skorupa 1, Begic 12, Danesi 8, Orthmann ne, Meijners ne, Obossa 3, Bonvicini (L), Parrocchiale (L). Allenatore: Massimo Dagioni. Assistente: Fabio Parazzoli