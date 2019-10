Tutti a caccia della Serie A1: Trento e Mondovì in pole, San Giovanni e Roma ci credono

Di A.G.

La Serie A2 femminile 2019/2020 è alle porte: domenica 6 ottobre il via con le gare della prima giornata. Tradizionalmente un torneo duro, in cui grinta e determinazione contano quanto le qualità tecniche e nessuna partita è scontata, la nuova A2 si preannuncia più avvincente e combattuta che mai. Ma prima di lasciare la parola al campo andiamo ad analizzare il format, la composizione dei gironi e la nostra griglia di partenza.

LA FORMULA – Alla Serie A2 partecipano 20 squadre, divise in due gironi da dieci. Nella reegular season le squadre si affrontano in incontri di andata e ritorno per 18 giornate complessive. Al termine, le migliori 5 di ogni girone si qualificano alla Pool Promozione, mentre le restanti 10 sono raggruppate nella Pool Salvezza. In questa fase ogni team affronta solo le squadre non incontrate in precedenza in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate, mantenendo tutti i punti conquistati precedentemente.

Al termine della seconda fase, la prima classificata della Pool Promozione è promossa in A1. Le squadre dalla seconda all’ottava, più la prima classificata della Pool Salvezza, disputano i Play Off Promozione, che assegnano un ulteriore posto nella massima serie. Le ultime tre classificate della Pool Salvezza retrocedono in B1, mentre le squadre dalla quarta alla settima disputano un Play Out: le perdenti delle due sfide (4° contro 7° e 5° contro 6°) retrocedono a loro volta nella categoria inferiore.

I GIRONI

Girone A: Club Italia Crai, Omag San Giovanni in Marignano, Volley Soverato, Itas Città Fiera Martignacco, Canovi Coperture Sassuolo, Cuore di Mamma Cutrofiano, Eurospin Ford Sara Pinerolo, CDA Talmassons, Exacer Montale, Volley Hermaea Olbia.

Girone B: Delta Informatica Trentino, Cus Torino Volley, LPM Bam Mondovì, Olimpia Teodora Ravenna, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio, P2P Smilers Baronissi, Roana CBF HR Macerata, Futura Volley Giovani Busto Arsizio, Sigel Marsala, Acqua&Sapone Roma Volley Club.

VOLATA PROMOZIONE – In una Serie A2 sulla carta molto equilibrata, l’unica squadra che appare fuori portata e che parte con tutti i favori del pronostico non solo per la promozione diretta ma anche, se vogliamo, per “ammazzare” il campionato è la Delta Informatica Trentino, reduce da un’amara eliminazione nella semifinale dei Play Off lo scorso anno. I rinforzi di assoluto valore sul mercato – Vittoria Piani, Giulia Melli e Sofia D’Odorico su tutti – sono la dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in estate dalla società trentina.

Se le ragazze di Matteo Bertini partono in pole position per la promozione, la bagarre per il secondo posto disponibile potrebbe prevedere tre squadre sulla carta attrezzatissime. In primis, la LPM BAM Mondovì, che sogna in grande. Oltre a Elisa Zanette (nella foto di Marco Marengo), giocatrice che ha dominato la classifica delle top scorer nelle passate stagioni, coach Davide Delmati potrà contare su innesti importanti quali la schiacciatrice Elina Rodriguez e la palleggiatrice classe 2001 Francesca Scola.

Subito a seguire, la Omag San Giovanni in Marignano e la Acqua&Sapone Roma Volley Club. Stefano Saja sulla panchina romagnola ha una grande responsabilità, visto il mercato di ottimo livello: innesti di talento quali la bomber Clara Decortes e il martello Alice Pamio, insieme a conferme importanti come quella di Giuditta Lualdi, fanno della Omag una delle squadre più forti ai nastri di partenza. Anche la società romana ha fatto le cose in grande per allestire un roster competitivo, profondo ed equilibrato; i colpi migliori sono arrivati direttamente dall’A1 con la centrale Federica Mastrodicasa e soprattutto Martina Balboni, pronta a garantire qualità ed esperienza in regia.

MINE VAGANTI – Dietro ai quattro team sulla carta favoriti ci sono tre squadre che partono a fari meno accesi ma che potranno dire la loro in chiave Play Off. L’Eurospin Ford Sara Pinerolo ha la possibilità di disputare un campionato importante: l’arrivo di Valentina Zago si unisce ad acquisti di assoluto valore tecnico – come la giovane alzatrice Jennifer Boldini e la schiacciatrice Silvia Bussoli – e al mantenimento in rosa di elementi fondamentali quali Laura Grigolo (nella foto) e Silvia Fiori.

L’Olimpia Teodora Ravenna è sicuramente un altro club ambizioso, forse anche pronto per il salto in A dalla porta principale. Costanza Manfredini ha tutte le carte in regola per essere uno degli opposti più prolifici del campionato e, insieme alla belga Dominika Strumilo, forma una coppia di attaccanti da tenere d’occhio. Il potenziale dà speranza alla squadra di Simone Bendandi, desideroso di fare grandi cose alla sua prima esperienza da capo allenatore.

Il Volley Soverato, all’undicesima partecipazione consecutiva, parte forse con qualche aspettativa in meno rispetto agli anni passati, ma resta una seria concorrente per la promozione. Il grande colpo di mercato della società calabrese è Silvana Chausheva, pronta a guidare un reparto offensivo orfano di Tanase. Al centro l’esperienza di Anna Caneva e Vittoria Repice farà sicuramente la differenza, mentre la palleggiatrice Laura Bortoli punta a fare il definitivo salto di qualità dopo una buona stagione a Vicenza in B1.

OBIETTIVO POOL PROMOZIONE – Il Cuore di Mamma Cutrofiano e la Sorelle Ramonda Ipag Montecchio sono due squadre che puntano perlomeno a entrare tra le prime 5 del proprio girone. Il ds delle pugliesi Francesco Melegari ha messo insieme un gruppo che, sulla carta, potrebbe sorprendere: gli innesti di Asia Cogliandro (nella foto) e Laura Baggi, entrambe reduci da un’annata in A1 a Filottrano, dimostrano la voglia di raggiungere traguardi importanti. Montecchio, invece, si presenta ai nastri di partenza come una squadra fresca e giovane, ben strutturata e con l’obiettivo di fare un bel campionato, ma senza troppi voli pindarici. In estate la formazione veneta ha fatto incetta di giocatrici dalle grandi potenzialità, come la schiacciatrice Valeria Battista e l’opposto argentino Anahi Tosi.

SORPRESE O DELUSIONI – In questa categoria troviamo tre squadre difficili da decifrare, che potrebbero essere l’autentica sorpresa del campionato o, viceversa, finire in nei bassifondi. Ad oggi, per esempio, è difficile prevedere dove potrà arrivare la P2P Smilers Baronissi. La società campana ha puntato su un mix tra giovani ed esperte, con elementi di qualità nei ruoli chiave: si punta molto sulle qualità della palleggiatrice Sara De Lellis (nella foto), della schiacciatrice Giulia Bartesaghi e del libero Martina Ferrara.

Tante scommesse e una certezza in regia anche per la Canovi Coperture Sassuolo, una delle formazioni più giovani del campionato. La squadra emiliana ha stupito tutti vincendo la Coppa Italia di categoria nella passata stagione: riusciranno Giulia Pincerato e compagne a regalare ai propri tifosi un’altra sorpresa o stavolta bisognerà ridimensionare le ambizioni?

Infine, c’è il Volley Hermaea Olbia che ha messo a disposizione di coach Michelangelo Anile un roster molto interessante; la classe di Francesca Bonciani e l’esplosività del martello brasiliano Thaynara Emmel sono le armi che dovranno essere sfruttate per provare a regalare qualche soddisfazione ai calorosissimi sostenitori sardi.

SALVEZZA – Oltre alle neopromosse, di cui parleremo più avanti, altre tre squadre puntano alla salvezza. L’Itas Città Fiera Martignacco (nella foto di Giacomo Lodolo, Syria Tangini) si presenta al via con un abito tutto nuovo, ripartendo dall’esperienza di coach Marco Gazzotti e dalla freschezza di una rosa tutta da scoprire. Un dubbio: è stato veramente colmato il vuoto lasciato da giocatrici del calibro di Turco, De Nardi, Molinaro e Gennari?

Dopo un’estate burrascosa in cui è stata a rischio anche l’iscrizione al campionato, il Barricalla Cus Torino cercherà di ottenere la permanenza in A2. Il gruppo guidato dal neo tecnico Mauro Chiappafreddo è di buon livello e con valori tecnici ben distribuiti tra tutte le giocatrici, fattore che può rendere imprevedibile il gioco affidato alla regia di Rebecca Rimoldi.

Si prospetta un altro anno di fatica e di sudore per la Sigel Marsala che, persa Veronica Angeloni accasatasi a Perugia, si “consola” con Kendra Dahlke: le siciliane puntano su questo martello americano per accrescere il proprio potenziale ed alzare l’asticella.

LE NEOPROMOSSE – Ovviamente non ci sono alternative. Tutte le squadre provenienti dalla Serie B1 puntano inesorabilmente alla permanenza in categoria, anche se la storia insegna che proprio da queste formazioni spesso arrivano le più grandi sorprese. In casa CDA Talmassons l’entusiasmo è tanto: La rosa nelle mani di Ettore Guidetti è stata costruita con oculatezza, creando il giusto mix tra giocatrici esperte e giovani in rampa di lancio. Molto dipenderà dal rendimento di alcuni elementi – tra cui Irene Gomiero e Kinga Hatala, nella foto – chiamati a fare la differenza.

Contando le figurine della Roana CBF HR Macerata, si pensa davvero ad un gruppo solido, anche se la forbice dei pronostici legati sul club marchigiano è veramente ampia. Sarà interessante vedere l’impatto di Irina Smirnova, opposto russo che arriva da una grande stagione a Perugia. E se fosse proprio lei l’ago della bilancia nella lotta per non retrocedere?

Una neopromossa che al momento non può che puntare alla salvezza è la Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Dal mercato sono arrivati innesti di qualità e talento come la schiacciatrice Aurora Pistolesi, la centrale Benedetta Sartori e il posto 2 Rebecca Latham, mentre è da registrare la conferma in regia di Caterina Cialfi, capitana e simbolo della formazione di coach Matteo Lucchini.

Infine, al primo anno in assoluto tra le “grandi” troviamo anche l’Exacer Montale, nel cui organico brilla il nome di Taismary Aguero: la campionessa azzurra continua ad avere voglia di schiacciare e vincere. Sarà lei la leader della formazione emiliana, che sulla carta parte da outsider ma non è assolutamente spacciata.

AZZURRINE – Tempo, didattica e performance prima del risultato sono i segreti del Club Italia, il progetto tecnico della FIPAV nato per supportare il talento italiano in campo pallavolistico. Nella stagione 2019-2020 la squadra federale, affidata per il terzo anno consecutivo a Massimo Bellano, sarà composta da 15 giocatrici, tra cui spiccano le schiacciatrici Alessia Populini e Beatrice Gardini, l’opposto Giorgia Frosini (che attualmente è in fase di recupero della distorsione alla caviglia rimediata al Mondiale under 18) e la centrale Fatim Kone.