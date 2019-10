Presentata la Sigel Marsala 2019-2020

Di Redazione

La stagione 2019/2020 della Sigel è partita ufficialmente dal Complesso Monumentale San Pietro. Precedentemente, staff tecnico, giocatrici e dirigenza si sono dati appuntamento in Piazza Mameli per poi dirigersi, accompagnati da alcuni tifosi, in Piazza della Repubblica, transitando nella centralissima Via Garibaldi, per assistere al Flash Mob di pallavolo allestito dal Marsala Volley Project.

Alla sala conferenze “Enzo Genna” Umberto Li Gioi ha introdotto la kermesse con i saluti iniziali rivolti dal presidente Massimo Alloro ai presenti e alle più alte cariche della Città, i quali hanno raccolto l’invito per la prima apparizione pubblica del nuovo corso a conclusione dell’estate che ha ridato la Serie A a Marsala.



A seguire ha fatto capolino la proiezione del sensazionale video spot prodotto da Logos Engineering, nostra partner commerciale. In rappresentanza delle istituzioni cittadine i saluti da parte dell’assessore allo Sport, prof. Andrea Baiata e del sindaco di Marsala, dott. Alberto Di Girolamo. Presente in sala il Comandante dei Vigili Urbani, Michela Cupini.

Poi in serie gli interventi “passionali” e apprezzati di Vincenzo Barraco, presidente Fipav Trapani e di Giorgio Castronovo, presidente Fipav Sicilia. Con quest’ultimo che, oltre a svelare le simpatie per la squadra di Capo Boeo, ha omaggiato di due gagliardetti il sindaco Di Girolamo e il presidente Alloro. A porgere i propri saluti anche Elena Avallone, delegato Coni Trapani, Salvatore Ombra, presidente Airgest (società gestore dell’aeroporto Trapani/Birgi) ed Enzo Castiglione, uno tra i dirigenti del nostro Main-Sponsor Sigel, il cui connubio con la pallavolo cittadina dura da oltre 18 anni. Subito dopo c’è stato il momento del lancio del videomessaggio indirizzato alla squadra del duo comico Matranga e Minafò, testimonial di un fortunato spot di una linea di prodotti a marchio Sigel.



In coda, a prendere parola alcuni componenti del direttivo societario del Marsala Volley con le “incursioni” al microfono di coach Paolo Collavini; del DS Maurizio Buscaino, il quale ha fatto cenno di due nuovi innesti; del DG Vito Marino; della responsabile alle Relazioni Esterne e Comunicazione Rossana Giacalone, della dirigente Laura Gandolfo. Poi si è entrati nel vivo con l’annuncio uno ad uno dei volti e degli interpreti che compongono staff tecnico e parco atlete, i quali saranno prossimi protagonisti della stagione che bussa ormai alle porte.



In nome delle compagne è stata Silvia Bertaiola, capitano della squadra, ad esprimere concetti riguardo al rodaggio fino a oggi sostenuto e alle difficoltà quotidiane riscontrate in palestra. Chiusura di serata avvenuta sulle note di un inno realizzato dalla cantante Rubina in collaborazione con Pigi Barbera e dedicato al Marsala Volley, idea partorita da una felice intuizione del capotifoso del gruppo “Gli Irriducibili” Eros. L’appuntamento per amatori e tifosi di volley o coloro i quali non sono potuti esserci alla presentazione ufficiale è per domenica 6 ottobre alle 17, in casa, ospitando S.lle IPAG Montecchio Maggiore in occasione della prima di campionato.

(Fonte: comunicato stampa)