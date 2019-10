L’Itas Trentino accoglie nel gruppo anche Simone Giannelli, in programma il test con il Leuven

Di Redazione

In attesa di poter avere a disposizione, già a partire dall’inizio prossima settimana, anche i partecipanti alla Final Four dell’Europeo 2019 (Cebulj, Grebennikov, Kovacevic e Lisinac), da oggi intanto l’Itas Trentino può contare sul proprio Capitano. Simone Giannelli ha infatti svolto l’allenamento pomeridiano odierno col gruppo ma non sarà a disposizione anche per il test che domani, giovedì 3 ottobre, alle ore 18.30 alla BLM Group Arena vedrà l’Itas Trentino affrontare la formazione belga del BDO Hassrode Leuven (svolgerà lavoro differenziato).



“Sono pronto e carico per iniziare una nuova annata con la squadra – ha ammesso il palleggiatore gialloblu – da lontano, tramite i social network di Trentino Volley, ho sempre seguito l’attività dei compagni e ho notato in tutti grande determinazione per avvicinarsi nel miglior modo possibile al debutto in campionato. Sono contento che prima dell’esordio a Ravenna ci sia la possibilità di effettuare due settimane piene di allenamenti con i compagni, periodo che in passato ho avuto a disposizione poche volte per migliorare le intese, ma lo sfrutterò anche per perfezionare la mia condizione di forma. Abbiamo il vantaggio di aver cambiato pochi effettivi della rosa, ma non vogliamo dare nulla per scontato; sappiamo di dover lavorare più degli altri per arrivare a raggiungere grandi traguardi e lo faremo, potendo contare anche sugli innesti di Cebulj e Djuric che ci daranno sicuramente una grande mano”.L’amichevole non ufficiale del 3 ottobre alla BLM Group Arena sarà ad ingresso gratuito e vedrà la squadra di Lorenzetti affrontare un avversario molto ambizioso. Il Leuven si trova infatti in Italia in questo periodo per sostenere una serie di test match, al fine di migliorare la propria competitività in vista dell’esordio nel campionato nazionale (previsto per il 16 ottobre); nella rosa dei bianconeri il volto più noto è quello dell’opposto mancino Gert Van Walle (in Italia già a Macerata e Città di Castello). Grazie al quinto posto finale nell’ultima First Belgian League, il BDO Hassrode parteciperà per il secondo anno consecutivo alla Challenge Cup, competizione europea in cui nella precedente stagione è arrivata sino ai quarti di finale”.

