Si è svolta domenica la presentazione ufficiale dell’ HRK Motta

Di Redazione

Tutti i Leoni biancoverdi davanti al loro pubblico, che ha voluto far sentire anche ai nuovi arrivati il calore che lo contraddistingue.



Le danze si sono aperte alle 15:30 quando i ragazzi della prima squadra insieme agli atleti della Prima Divisione hanno creato due squadre –la squadra bianca e quella verde – per dare vita ad una partita amichevole in cui si sono divertiti e hanno fatto divertire il numeroso pubblico sugli spalti.

Dopo la combattuta vittoria ottenuta dalla squadra verde ha preso il via il momento tanto atteso: il palco allestito all’esterno del PalaGrassato ha visto sfilare e presentarsi tutti i protagonisti della società.



Dapprima il Presidente De Bortoli, seguito dal DS Carniel, il vicepresidente Buso e dal vicepresidente della Fipav Veneto Piaser.

È toccato poi ad ogni singolo componente della società ad ognuno è stato riservato un ringraziamento e un applauso fragoroso guidato dal ricorrente pensiero che essere una SQUADRA è fondamentale!



L’attenzione si è allora spostata sui protagonisti in campo, dai piccoli del minivolley all’under12, under 14, under 16, under 18, Prima Divisione e Serie D.

Infine, gli ospiti d’onore: lo staff e i Leoni che affronteranno il campionato di Serie A3 hanno sfilato davanti ai loro tifosi che si sono già dimostrati caldi e impazzienti di vederli all’opera!

La festa non poteva finire qui, e allora gli Absolutfive hanno suonato per la prima volta l’inno della squadra che accompagnerà i ragazzi in ogni battaglia ed ha reso la cena di atleti, staff e tifosi davvero magica!

(Fonte: comunicato stampa)