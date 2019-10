L’Itas Trentino continua a crescere: altre indicazioni nell’allenamento con la Gas Sales

Di Redazione

Il primo dei due test non ufficiali della settimana in corso riserva all’Itas Trentino segnali importanti sullo stato attuale di condizione, fisica e tecnica. In attesa di poter contare su Capitan Giannelli (da mercoledì al lavoro col gruppo) e sugli altri quattro reduci dall’Europeo 2019 (Cebulj, Grebennikov, Kovacevic e Lisinac, al lavoro a Trento da lunedì 7 ottobre), i giocatori che hanno sino ad ora svolto l’intera preparazione anche a Piacenza hanno dimostrato di essere in costante crescita, a conferma della bontà del lavoro portato avanti dallo staff tecnico durante i primi quaranta giorni di attività.

E pazienza se il pomeriggio non ha regalato il successo, andato per 4-1 ai padroni di casa della Gas Sales Piacenza. Contro una formazione a cui mancavano meno effettivi come quella emiliana e che poteva contare su titolari del calibro di Stankovic, Cavanna, Berger e Fei, i gialloblù hanno venduto cara la propria pelle convincendo progressivamente sempre di più, soprattutto in attacco. L’assenza programmata di Vettori, rimasto a Trento a lavorare in sala pesi, ha consentito a Mitar Djuric di ritrovare il contatto col campo con continuità; l’opposto greco ha realizzato 9 punti con due e ace ed un muro, ma il miglior marcatore dei gialloblù si è rivelato Parodi (20 palloni vincenti col 45% e tre muri). Bella conferma per Codarin (14 col 55% in primo tempo, due muri e un ace) e Sosa Sierra, ancora convincente in attacco (47%). Nelle fila di Piacenza il best scorer è risultato il centrale Tondo (16 con 5 muri), ma la voce grossa l’ha saputa fare anche l’eterno Fei (14 col 78% a rete).

L’Itas Trentino tornerà a lavorare alla BLM Group Arena già nella mattinata di mercoledì, per una sessione pesi che verrà poi integrata nel pomeriggio con una seduta con palla.

Di seguito il tabellino dell’allenamento congiunto svolto questo pomeriggio al PalaBanca di Piacenza.

Gas Sales Piacenza-Itas Trentino 4-1

(25-17, 25-23, 25-22, 25-20, 12-15)

GAS SALES: Yudin 12, Stankovic 5, Cavanna 1, Berger 10, Tondo 16, Fei 14, Scanferla (L); Paris 1, Marshall 5, Botto 12, Copelli 4. N.e. Fanuli e Sabbi. All. Andrea Gardini.

ITAS TRENTINO: Parodi 20, Codarin 14, Djuric 9, Sosa Sierra 11, Simoni, Daldello 1, De Angelis (L); Michieletto 5. N.e. Pizzini. All. Angelo Lorenzetti.

DURATA SET: 20’, 23’, 27’, 22’, 13’; tot 1h e 45’.

NOTE: Gas Sales: 9 muri, 3 ace, 18 errori in battuta, 13 errori azione, 54% in attacco, 71% (43%) in ricezione. Itas Trentino: 8 muri, 4 ace, 19 errori in battuta, 12 errori azione, 42% in attacco, 53% (31%) in ricezione.

(Fonte: comunicato stampa)