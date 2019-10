L’allenamento congiunto della Lube con i cugini della GoldenPlast Civitanova e l’esordio di D’Hulst

Di Redazione

Di nuovo una sfida tutta in famiglia con la GoldenPlast Civitanova di Serie A3 per i campioni d’Italia e d’Europa: oggi pomeriggio all’Eurosuole Forum il primo test della settimana, un vero e proprio allenamento congiunto (un unico set con un sistema di punteggio molto particolare) disputato ancora una volta con una modalità speciale con la ripetizione di tante situazioni di gioco provate per affinare al meglio i meccanismi degli uomini di De Giorgi, quando mancano meno di tre settimane al via ufficiale alla stagione 2019-20.

Per la prima volta la Cucine Lube Civitanova è scesa in campo con uno dei registi della rosa che affronterà la prossima stagione: il belga Stijn D’Hulst, che ha raggiunto lunedì le Marche e da oggi è a piena disposizione dello staff tecnico biancorosso. Per il resto consueta formazione per i cucinieri, con Kamil Rychlicki opposto, Robertlandy Simon-Enrico Diamantini al centro, Jiri Kovar-Jacopo Massari in banda, Andrea Marchisio libero. Ancora alla prese con un programma di lavoro differenziato Osmany Juantorena, rientrato a Civitanova dopo l’Europeo durante la scorsa settimana.

In attesa delle prime due gare amichevoli della stagione, in programma venerdì (ore 17.30) e sabato (ore 16.30) all’Eurosuole Forum con la Consar Ravenna, la Cucine Lube Civitanova tornerà al lavoro mercoledì mattina e giovedì pomeriggio per due allenamenti tecnici sempre all’Eurosuole Forum.

(Fonte: comunicato stampa)