Doppio test per l’Itas Trentino con Piacenza e i belgi del Leuven

Di Redazione

È ripresa nel primo pomeriggio di ieri la preparazione dell’Itas Trentino in vista dell’inizio della stagione 2019/20. Dopo due giorni di riposo, in corrispondenza del weekend, i gialloblù sono tornati ad allenarsi alla BLM Group Arena di Trento per inaugurare un periodo contraddistinto da un doppio momento di verifica.



Martedì 1° ottobre, fra le ore 15 e le 18, la squadra di Lorenzetti sarà di scena al PalaBanca di Piacenza per sostenere un allenamento congiunto con la neopromossa Gas Sales Piacenza, al pari di Trento ancora incompleta per via dell’assenza di qualche giocatore impegnato con le Nazionali (Nelli e Krsmanovic, ad esempio) ma con già tanti elementi di qualità nel proprio roster (Stankovic, Cavanna, Fei, Botto e Fanuli).

Giovedì 3 ottobre invece sarà la BLM Group Arena di Trento ad ospitare un’amichevole non ufficiale; a partire dalle ore 18.30 (ingresso gratuito) l’Itas Trentino affronterà i belgi del BDO Hassrode Leuven (in Italia in questo periodo per completare la preparazione con test match di valore). In quell’occasione in gruppo ci sarà anche Simone Giannelli, che inizierà ad allenarsi assieme alla squadra da mercoledì, dopo aver sostenuto una sessione in sala pesi già martedì pomeriggio assieme a Vettori (che salterà la trasferta di Piacenza, dove Lorenzetti utilizzerà per tutto l’allenamento Djuric nel ruolo di opposto).



La settima settimana sarà caratterizzata anche da un doppio allenamento di mercoledì (pesi e palla) e da una singola seduta fra venerdì pomeriggio (tecnica) e sabato (potenziamento fisico). Con l’inserimento del Capitano, lo staff tecnico potrà contare su sette giocatori della nuova rosa: i palleggiatori Daldello e Giannelli, gli opposti Djuric e Vettori, lo schiacciatore Sosa Sierra, il centrale Codarin ed il libero De Angelis. Assieme a loro si alleneranno anche Parodi e alcuni giovani, che disputeranno con Trentino Volley il campionato di Serie A3, lasciando poi spazio dalla prossima settimana ai reduci dell’Europeo Cebulj, Grebennikov, Kovacevic e Lisinac (al lavoro a Trento dal 7 ottobre).

Questo, nel dettaglio, il programma di allenamenti della settima settimana di preparazione:



Lunedì 30 settembre

ore 15.00 – 16.00 pesi

ore 16.00 – 18.00 tecnica



Martedì 1 ottobre

ore 15.00 – 18.00 allenamento congiunto al PalaBanca di Piacenza con Gas Sales



Mercoledì 2 ottobre

ore 9.30 – 11.00 pesi

ore 15.30 – 18.00 tecnica



Giovedì 3 ottobre

ore 18.30 amichevole non ufficiale alla BLM Group Arena con BDO Hassrode Leuven (Belgio)



Venerdì 4 ottobre

ore 15.00 – 18.00 pesi e tecnica

Sabato 5 ottobre

ore 10.00 – 12.00 pesi



Domenica 6 ottobre

RIPOSO

(fonte: Comunicato stampa)