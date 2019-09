Lube, è arrivato anche D’Hulst. Nel weekend due amichevoli con Ravenna

Di Redazione

Via alla sesta settimana di preparazione per la Cucine Lube Civitanova, che da oggi può contare su un altro elemento della rosa al lavoro: il palleggiatore belga Stijn D’Hulst, conclusa l’avventura agli Europei, ha raggiunto in giornata Civitanova. Per lui un po’ di lavoro differenziato in palestra all’Eurosuole Forum insieme ad Osmany Juantorena, anche lui rientrato nelle Marche nei giorni scorsi. I due biancorossi si inseriranno gradualmente nel gruppo degli altri sei atleti a disposizione di coach De Giorgi: Simon, Rychlicki, Kovar, Diamantini, Massari e Marchisio.

Settimana che vedrà altri importanti test per la Cucine Lube Civitanova: martedì 1° ottobre un nuovo allenamento congiunto (ore 17, Eurosuole Forum) con la GoldenPlast Civitanova di Serie A3, poi venerdì e sabato le prime vere amichevoli della stagione. Il 4 e il 5 ottobre, infatti, i campioni d’Italia e d’Europa giocheranno due gare consecutive sempre all’Eurosuole Forum (venerdì ore 17.30, sabato ore 16.30, ingresso libero) con la Consar Ravenna: dunque un test, per la prima volta, contro una formazione di SuperLega.

Intanto oggi i giocatori biancorossi si sono allenati per la prima volta sul campo tricolore, ritornato all’Eurosuole Forum dopo lo scudetto conquistato lo scorso maggio: accompagnerà tutte le gare casalinghe della stagione di SuperLega della Cucine Lube Civitanova campione d’Italia in carica.

Il programma della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Riposo – Allenamento congiunto con GoldenPlast Civitanova

Mercoledì: Tecnica – Riposo

Giovedì: Pesi – Tecnica

Venerdì: Riposo – Amichevole VS Ravenna (ore 17.30 Eurosuole Forum Civitanova)

Sabato: Riposo – Amichevole VS Ravenna (ore 16.30 Eurosuole Forum Civitanova)

Domenica: Riposo – Riposo

(fonte: Comunicato stampa)