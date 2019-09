Il mondo della pallavolo saluta Park Man Bok, l’uomo che rese immenso il Peru

Di Redazione

Era uno dei “grandi saggi” dello sport coreano, il primo grande testimonial della passione di questo paese per la pallavolo e il precursore di quella generazione che avrebbe poi portato al successo fenomeni straordinari come Kim Ho Chul: si chiamava Park Man Bok, aveva 83 anni ed è scomparso la settimana scorsa a causa di gravi problemi cardiocircolatori che non gli davano tregua da tempo.

Park era stato uno dei primi teorici che avevano rivoluzionato lo stile del gioco della pallavolo, in particolare di quella femminile esaltando il lavoro delle centrali e innovando decine e decine di schemi. Il suo risultato più importante in Peru, quando portò un paese con poche strutture e pochissime risorse a primeggiare a livello internazionale. La federazione peruviana gli offrirà la panchina nel 1973, un lavoro che durerà per quasi vent’anni per richiamarlo di nuovo per altri due anni nel 1999.

Se in Corea era considerato un grande saggio, in Peru era amatissimo, un amore ricambiato al punto che il tecnico – anche alla fine della sua lunga attività professionale – decise di non tornare in Corea e di restare nella sua bella villetta di Lima. Il suo più grande successo fu l’incredibile argento mondiale conquistato in casa nel 1982 in un torneo straordinario e con una squadra tecnicamente di grande talento. Quattro anni dopo arriva un bronzo anche se il vero capolavoro è l’argento olimpico di Seul nel 1988 quando il piccolo Peru spaventò il colosso sovietico.

Con lui in panchina il Peru ha giocato cinque Olimpiadi (un argento) altrettanti mondiali (un argento e un bronzo) quattro World Cup, dodici edizioni della Copa Sudamericana (otto vittorie, due argenti e due bronzi) e quattro Giochi Panamericani (due argenti e due bronzi).

Anche negli ultimi anni, quando ormai si era ritirato, aveva comunque scelto di restare in campo: nonostante il Peru avesse avuto la possibilità di organizzare molti tornei, anche quest’anno, il livello della squadra si era livellato in modo preoccupante. La federazione peruviana aveva enormi problemi economici: “Il denaro mi è sempre interessato poco – disse giustificando il fatto di non avere voluto alcun compenso – voglio dare una mano perché sono legato a questo paese e perché amo questo sport. Investite i soldi che dovreste dare a me in reti e palloni per le scuole…”

Lavorò con grande impegno ed entusiasmo ancora fino a marzo quando ci fu un primo malore: a giugno tornò di nuovo al centro di allenamento nazionale per affiancare i tecnici che dovevano preparare i campionati sudamericani organizzati in casa a Cajamarca e le qualificazioni olimpiche. Il suo quadro clinico si era notevolmente aggravato nelle ultime settimane trascorse nel centro di terapia cardiaca d’urgenza dell’ospedale di Almenara.

(Fonte: RPP.pe)