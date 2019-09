I giovani di Trento entrano in università: la squadra di A3 si chiamerà UniTrento Volley

Di Redazione

La partecipazione all’imminente regular season del Campionato di Serie A3 Credem Banca 2019/20, in cui Trentino Volley si presenterà per la prima volta ai nastri di partenza con una rosa interamente di giocatori Under 21 del proprio settore giovanile, sarà contraddistinta dalla stretta collaborazione con l’Università di Trento.



Tutti i dettagli dell’accordo della partnership sono stati presentati questo pomeriggio ai media presso la Sala Stucchi del Rettorato, in via Calepina a Trento, alla presenza dei quattordici giocatori e dello staff tecnico della nuova squadra gialloblù. Il team che affronterà già sabato 19 ottobre a Pordenone la prima giornata del girone bianco si chiamerà per tutta la stagione ufficialmente “UniTrento Volley”, ma la denominazione è solo uno dei tanti aspetti che legheranno l’Ateneo Trentino e Trentino Volley, che lavoreranno a stretto contatto sotto tutti i punti di vista per la buona riuscita del campionato dei gialloblù.



Il progetto infatti prevede che i giocatori del roster, tutti studenti di cui due terzi iscritti all’Università di Trento, possano portare avanti parallelamente la loro carriera da atleta e quella di studenti; per questo motivo verranno predisposte soluzioni ad hoc per consentire il completamento del percorso universitario, perfezionando ulteriormente l’accordo che aveva preso il via già negli scorsi anni all’interno dell’iniziativa Unisport.

Trentino Volley garantirà l’attività tecnico agonistica, l’assistenza medico-fisioterapica e l’assicurazione sportiva, mentre l’Università di Trento offrirà il supporto nella gestione del percorso formativo, accordando flessibilità nelle sessioni di esame o in caso di sovrapposizione tra le date degli esami e quelle delle competizioni o dei ritiri. Verrà inoltre assicurato il supporto nell’accesso ai servizi di Ateneo, nell’adempimento degli oneri amministrativi legati alla vita universitaria e un supporto psicologico-motivazionale personalizzato, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive. Non solo; l’UniTrento Volley giocherà le partite casalinghe alla palestra Sanbapolis, nello studentato di Trento, e potrà avvalersi di uno staff organizzativo composto anche da studenti, pronti a coprire le mansioni più disparate.



A presentare ai media il nuovo progetto, oggi vi erano il delegato del Rettore per lo sport di UniTrento Paolo Bouquet, il Presidente di Trentino Volley Diego Mosna, e il direttore generale Alex Pellacani.



“Questo è un progetto fortemente voluto e come Università abbiamo spinto perché potesse andare in porto – ha spiegato Paolo Bouquet -; si tratta di una novità assoluta per il panorama universitario e sportivo italiano, perché forse per la prima volta sport e studio si mettono sullo stesso piano con una valenza prettamente formativa. L’impegno di tutti sarà quindi quello di ben figurare nel campionato di Serie A3 ma anche di ottenere i crediti universitari necessari per portare avanti regolarmente il proprio piano di studi. Il nostro augurio è che entrambi i percorsi siano di successo”.



“E’ un progetto pilota, nella speranza che trovi consenso e venga imitato in tutta Italia – ha sottolineato il Presidente Diego Mosna -. Questa squadra avrà una visibilità importante e un cammino preciso da compiere; da venti anni mi batto per lo sviluppo del Settore Giovanile nelle squadre di vertice di pallavolo e questa iniziativa è fra le cose più interessanti che potessimo sviluppare in merito”.



“Le parole chiave di questo progetto sono serietà, impegno, lungimiranza ed intesa – ha aggiunto Alex Pellacani -; tutti elementi fondamentali per trovare la perfetta quadratura dell’accordo con Trentino Volley. Ringrazio la Società per aver accettato una sfida importante, che forse non era nei programmi ma che è stata accolta con grande entusiasmo. E’ una scelta coraggiosa, ma convintamente coraggiosa”.



In vista del debutto in campionato, la squadra, che oggi ha iniziato la sesta settimana di preparazione in palestra, disputerà sabato 5 ottobre il Torneo Città di Trento; un triangolare che la vedrà affrontare al PalaBocchi di Trento a partire dalle ore 15 le pari categoria AVS Bolzano e Motta di Livenza.

(fonte: Comunicato stampa)