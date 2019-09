AVS Bolzano: presentata ufficialmente la squadra che disputerà il prossimo campionato di serie A3

Di Redazione

Si è tenuta presso il Centro Commerciale Centrum, la presentazione ufficiale della squadra e della dirigenza dell’AVS Bolzano, che affronterà il campionato di serie A3 che prenderà il via nel prossimo mese di ottobre.



E’ stato un pomeriggio dove gli atleti hanno incontrato tantissime persone nel centro commerciale e palleggiato con i bambini in un clima di gioco e spensieratezza.



Successivamente sono stati chiamati sul palco la dirigenza, staff tecnico e sanitario e i giocatori che hanno salutato il pubblico presente, ma è stato anche il momento in cui si sono tirate le somme di questo primo mese di lavoro in palestra e l’allenatore Donato Palano ha dichiarato “gli atleti hanno nei muscoli ancora il duro lavoro di preparazione atletica svolto, e nei due allenamenti congiunti svolti nelle scorse settimane con il Lagaris Rovereto e a Mantova abbiamo avuto tante indicazioni su dove focalizzare l’attenzione per continuare a crescere. Si sono confermate le ottime potenzialità dei giocatori di palla alta con evidenti progressi anche da parte di Magalini, che comunque viste le grosse potenzialità deve lavorare ancora più duramente di quanto non lo stia già facendo per entrare nei meccanismi di gioco che stiamo preparando, le prossime sessioni di allenamento saranno molto impegnative anche per sviluppare al massimo il gioco al centro, comunque il triangolare che disputeremo sabato a Trento contro due squadre di categoria come Itas Trentino e HRK Motta di Livenza sarà un banco di prova molto interessante, dove testeremo il lavoro fatto sino ad ora e preparare al meglio le tappe di avvicinamento all’inizio del campionato”.

(Fonte: comunicato stampa)