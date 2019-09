Vega Occhiali Rosaltiora: altri due successi in Coppa Piemonte

Di Redazione

Reduce da un secondo allenamento congiunto in terra elvetica, nella palestra delle Scuole Medie di Riazzino, contro SAG Volley Gordola della ‘ex’ Pamela Ferrari tenutosi venerdì sera la prima squadra di Vega Occhiali Rosaltiora ha disputato sabato alle Bollini di Novara il secondo triangolare di Coppa Piemonte.

Due partite contro altrettante formazioni di Serie D come Scurato Novara (che con la squadra di Serie C giocherà nello stesso girone di Vega Occhiali Rosaltiora) e come Lilliput Settimo. Due gare che tutto sommato non hanno impensierito le lacuali che proseguono il cammino verso il campionato, gare che hanno consentito la solita girandola di cambi ed esperimenti, nel primo set contro Scurato coach Cova parte in formazione tipo con Ramona Ghisleni in regia, Annalisa Cottini opposta, bande sono Sonia Cottini e Francesca Magliocco, al centro Emily Velsanto ed Elisa Alessi, Bea Folghera libero; i set dicono tutto: 25-8, 25-9, 25-14 i finali.

“La partita tutto sommato semplice ci ha permesso di effettuare vari cambi – spiega proprio coach Cova – che ad un certo punto hanno visto in campo il sestetto under senza che il livello di gioco che nel primo set era consolidato ne risentisse”.

La seconda partita contro la ‘D’ della Lilliput è andata altrettanto bene, in questo caso il sestetto con Ghisleni in palleggio ha visto opposta Vanessa Filippini, le bande Sonia Cottini e Francesca Magliocco, al centro Emily Velsanto ed Elisa Alessi con libero sempre Beatrice Folghera. Primo set vinto 25-18, il secondo va alle torinesi sul 23-25 mentre il terzo si è chiuso 25-17 per il 2-1 finale.

“La formazione di Lilliput era prettamente una Under 16 – dice il coach – ed anche qui tanti cambi senza soffrire più di tanto, piano piano ci si avvicina al campionato anche in maniera soddisfacente, aspettiamo il terzo turno in casa nostra e vediamo che indicazioni ulteriori possiamo trarre”.



Intanto nella mattinata del sabato Vega Occhiali Rosaltiora è stata premiata dal Comitato Territoriale Fipav Ticino Sesia Tanaro agli ‘Oscar del Volley’. Al presidente Carlo Zanoli, presente all’evento con il tecnico Munny Bertaccini ed una rappresentanza della attuale Under 14, che lo scorso anno ha centrato il titolo interprovinciale è stato consegnato il trofeo per il successo appena citato ed un riconoscimento per la collaborazione del club con lo stesso Comitato Territoriale, senza dimenticare il titolo Primaverile Under 15.

(Fonte: comunicato stampa)