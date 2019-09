Uros Kovacevic MVP degli Europei 2019

Di Redazione

Il miglior giocatore dei Campionati Europei maschili 2019 è Uros Kovacevic. Autore di una prestazione straordinaria per grinta, carattere e determinazione nella finale contro la Slovenia, lo schiacciatore dell’Itas Trentino è stato tra i trascinatori della Serbia che ha conquistato a Parigi il suo terzo titolo europeo.

Per il 26enne schiacciatore di Kraljevo si tratta del primo riconoscimento individuale di questo livello in nazionale maggiore. Kovacevic era stato eletto MVP della scorsa edizione della Coppa CEV e, nel 2018, del Mondiale per club.

“Avevo già provato questa emozione, ma ero in panchina – ha detto Kovacevic ricordando il momento in cui, a soli 18 anni, vinse gli Europei del 2011 – sentire l’atmosfera del campo è tutta un’altra cosa. Sono orgoglioso dei miei compagni di squadra, del mio staff, del mio paese. Nessuno si aspettava che potessimo vincere, tranne noi, e lo abbiamo fatto“.

Come nel caso degli Europei femminili, quello destinato all’MVP è stato l’unico riconoscimento individuale assegnato dalla CEV nel corso della cerimonia di premiazione.

(fonte: Cev.eu)