Trofeo Bruna Forte, l’Eurospin Pinerolo batte 3-1 la Futura Volley Giovani

Di A.G.

Un bel pomeriggio di pallavolo al Palasport San Luigi di Busto Arsizio. Ad una settimana dall’inizio della Serie A2 femminile, la Futura Volley Giovani e l’Eurospin Ford Sara Pinerolo si sono affrontate nella 12esima edizione del Trofeo Bruna Forte, tradizionale appuntamento della preseason, offrendo spunti importanti.

Se il buon giorno si vede dal mattino, quest’anno Pinerolo può ambire ad un campionato da assoluta protagonista: il Trofeo Bruna Forte si è concluso con la vittoria della formazione di Michele Marchiaro per 1-3 (22-25; 24-26; 27-25; 19-25). Certo, sarebbe un errore grossolano sopravvalutare questo test, visto che la stagione vera e propria inizierà domenica prossima; è però un dato di fatto che l’Unionvolley ha già trovato un’anima e un amalgama di squadra che può essere considerata un buon punto di partenza. Le top scorer per la compagine piemontese sono Zago (15 punti in due set) e Bertone (13 punti con il 69% in attacco), entrambe fondamentali per scardinare il dispositivo di difesa avversario.

Dall’altra parte Busto Arsizio ha ben retto alle bocche da fuoco avversarie per buoni tratti del match, mostrando una buona personalità, un gran carattere e tanta qualità, tutte caratteristiche che lasciano ben sperare lo staff tecnico. Nota di merito per l’opposto statunitense Latham che si dimostra la migliore soluzione offensiva della squadra attaccando a tutto braccio e mettendo a referto 18 punti con il 40% di efficienza.

LA CRONACA DEL MATCH – Matteo Lucchini sceglie il sestetto con Cialfi al palleggio e Latham opposto, Pistolesi e Zingaro in banda, Sartori e Gallizioli al centro e Garzonio libero. Coach Michele Marchiaro risponde con la diagonale Boldini-Zago, Bussoli e Grigolo schiacciatrici, Ciarrocchi e Buffo al centro con Fiori nel ruolo di libero.

1° SET – Grande avvio di Pinerolo che si porta in vantaggio con gli attacchi vincenti di Buffo e Bussoli (1-4). Cialfi prova fin da subito a mettere in gioco tutte le sue attaccanti ma la difesa avversaria riesce a rispondere colpo su colpo (4-7). Zago fa valere tutta la sua esperienza e mette in campo un diagonale su cui Zingaro non può nulla (5-9). Dopo un avvio contratto, coach Lucchini prova a dare la scossa alle sue ragazze, anche se l’inerzia del set non cambia: le ospiti lavorano bene in muro-difesa e trovano soluzioni vincenti con Buffo e Ciarrocchi (6-12). Gallizioli si scatena con tre punti consecutivi che obbligano la panchina dell’Unionvolley a fermare il gioco con un timeout (11-16). Le Cocche tornano in scia grazie ai servizi insidiosi di Latham e agli errori delle attaccanti piemontesi (14-16). Zago sale in cattedra: è lei la protagonista del parziale di 5-0 che riporta la propria squadra a più 7 (14-21). Latham risolve uno scambio prolungato in cui Pistolesi si è fatta notare per due salvataggi importanti (17-21). Busto Arsizio prova in ogni modo a riportarsi sotto (19-22), ma è Pinerolo ad aggiudicarsi il primo parziale (22-25).

2° SET – Le Cocche approcciano il secondo set nel migliore dei modi con Zingaro, che spezza l’equilibrio iniziale con un ace (5-3). Gallizioli trova un altro punto diretto con un servizio insidioso che cade in campo grazie all’aiuto della rete: coach Marchiaro decide di fermare il buon momento delle avversarie con un timeout (8-4). L’inerzia non cambia e Busto Arsizio prova ad allungare con Sartori (10-5). Dall’altra parte Boldini si affida a Bertone che in fast non sbaglia (12-8). Pinerolo si porta a meno 3 grazie al muro di Grigolo (13-10), ma i punti di Pistolesi sono ossigeno puro per le padrone di casa (15-10). Zago sale in cattedra ricucendo il gap (17-16). Latham sprigiona tutta la sua potenza firmando il 19-17, ma l’Unionvolley mette a segno un break e pareggia i conti (20-20). Le squadre si rispondono colpo su colpo fino al 24-24, poi gli ace di Zago mettono fine ad un parziale molto combattuto (24-26).

3° SET – Coach Marchiaro rivoluziona il suo sestetto inserendo la diagonale Allasia-Grigolo, la banda Tosini e la centrale Casalis, mentre Lucchini mette Veneriano per Gallizioli. Pinerolo vuole chiudere i conti in tempi brevi (0-2): le Cocche non ci stanno e ribaltano immediatamente il risultato grazie agli attacchi vincenti di Sartori e Latham (5-2). Valeriano trova un grande muro (8-5), ma Tosini pareggia i conti con un maniout (9-9). Nessuna delle due squadre riesce ad accelerare e regna l’equilibrio (14-14) fino al break delle ospiti, guidate da Bertone e Tosini in fase offensiva (15-18). Gli errori delle piemontesi permettono alle Cocche di tornare in scia con Pinto (18-19). Busto Arsizio riesce a ribaltare il risultato con Valeriano (20-19) e la panchina di Pinerolo decide di correre ai ripari chiamando timeout. Le ospiti tornano in campo con un altro piglio e si riportano avanti con un parziale di 0-3 (20-22). Le padrone di casa non gettano la spugna e riescono prima a pareggiare i conti (24-24) e poi a portare a casa il terzo parziale con una grande reazione di carattere (27-25).

4° SET – Busto Arsizio parte forte e si porta subito in vantaggio con una fast di Gallizioli (3-1), ma l’Unionvolley ribalta immediatamente il risultato grazie a un parziale di 0-3 (3-4). Pinerolo prova ad accelerare: prima Bertone risolve uno scambio prolungato e poi Allasia trova l’ace del 9-5. Bussoli torna in campo e firma subito un ace (6-12). Le Cocche non riescono a giocare con la stessa intensità del set precedente e coach Lucchini decide di chiamare timeout. L’inerzia non cambia e Casalis trova l’ennesimo ace per la sua squadra (7-15). Pinto e Valeriano suonano la carica per le Cocche (11-15), ma la stampata vincente di Allasia riporta le ospiti sul più 7 (11-18). Pinerolo gestisce i punti di margine con un buon cambio palla, mentre Busto Arsizio si arrende sul 19-25. L’Unionvolley si aggiudica il Trofeo Bruna Forte imponendosi per 1-3 sulla Futura.

TABELLINO – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO = 1-3 (22-25; 24-26; 27-25; 19-25)

BUSTO ARSIZIO: Valeriano 7, Danielli (L) ne, Cialfi 4, Peruzzo ne, Latham 18, Cicolini ne, Sartori 4, Pistolesi 9, Pinto 5, Gallizioli 6, Grippo, Garzonio (L), Zingaro 11. Allenatore: Matteo Lucchini. Assistente: Luca Chiofalo

PINEROLO: Casalis 5, Nasi (L), Fiori (L), Allasia 3, Ciarrocchi, Bertone 13, Boldini, Tosini 12, Grigolo 11, Zago 15, Buffo 4, Bussoli 6. Allenatore: Michele Marchiaro. Assistente: Alberto Naddeo

(Fonte: comunicato stampa)