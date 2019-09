Agil Volley, per la Serie C presa la schiacciatrice Mugnaini

Di Redazione

Dalla Toscana il rinforzo nel reparto schiacciatrici. Nel roster che giocherà il campionato di serie C si unisce il talento di Sveva Mugnaini, classe 2005, per la prima volta protagonista lontano da casa.



Sveva si avvicina allo sport da piccolina e i primi suoi passi sono a tempo sulla pedana della ginnastica artistica, ma a 6 anni scopre la passione per la pallavolo.

Nel Dream Volley Pisa l’esordio e le prime soddisfazioni con la chiamata per due anni alle selezioni Provinciali nella squadra del Basso Tirreno.

Nella passata stagione Sveva indossa la maglia del Casciavola, sempre in provincia di Pisa e con la squadra vince il Torneo di Bastia Umbra e conquista il riconoscimento personale come Miglior muro.



Le sue parole: “E’ una fortuna per me essere ora parte della Igor Volley, farò del mio meglio per imparare sempre di più, sono pronta a iniziare! Mi sono appassionata subito alla pallavolo ma mi è entrata nel cuore proprio quest’anno, ho capito davvero cosa sia lo spirito di appartenenza a una squadra, gioire e piangere per i risultati con le compagne, avere tanta voglia di lavorare, tutto questo mi piace molto”.

(Fonte: comunicato stampa)