Serie D femminile, i calendari: la Pallavolo Martina parte in casa con San Vito

Di Redazione

La Fipav Puglia ha reso noti i calendari dei tre gironi di Serie D femminile. Dopo lo splendido campionato di I Divisione, culminato con la vittoria e il salto in D per la seconda volta in tre stagioni, la Pallavolo Martina di coach Patella è stata inserita nel girone B composto da 13 formazioni.

Il campionato avrà inizio nel week-end del 19 e 20 ottobre 2019, in concomitanza con l’esordio della PM maschile in Serie B.

La stagione regolare si concluderà il 10 maggio dopo 26 giornate di campionato, con un riposo a turno per ogni squadra complice la mancanza della 14esima formazione nel girone.



La Pallavolo Martina ha inteso, così come accaduto due stagioni fa, di giocare nello stesso week-end le gare interne delle sue due prime squadre, sempre presso la palestra dell’ITC Geometri “L. da Vinci”.

Si parte, quindi, sabato 19 ottobre alle 18 con l’esordio della B maschile contro Pozzuoli mentre domenica 20 ottobre alle ore 18 la formazione femminile darà inizio al suo torneo affrontando San Vito.



Questo il calendario della Pallavolo Martina femminile in Serie D gir. B 2019/2020:



1° giornata – Pallavolo Martina – Scuola Pall. San Vito (a. 20/10/19 – r. 09/02/20)

2° giornata – Revolution Turi – Pallavolo Martina (a. 26/10/19 – r. 16/02/20)

3° giornata – Pallavolo Martina – Tempesta Taranto (a. 03/11/19 – r. 23/02/20)

4° giornata – Pallavolo Martina – Esp. Made in Italy Santeramo (a. 10/11/19 – r. 29/02/20)

5° giornata – Damiano Spina Oria – Pallavolo Martina (a. 17/11/19 – r. 08/03/20)

6° giornata – Pallavolo Martina – M.D. Service Sava (a. 24/11/19 – r. 15/03/20)

7° giornata – Dibenedetto Altamura – Pallavolo Martina (a. 01/12/19 – r. 22/03/20)

8° giornata – Pallavolo Martina – Maxima V. Casamassima (a. 08/12/19 – r. 28/03/20)

9° giornata – PaloBitritto Volley – Pallavolo Martina (a. 15/12/19 – r. 05/04/20)

10° giornata – turno di riposo (a. 21/12/19 – r. 19/04/20)

11° giornata – Lightning Ostuni – Pallavolo Martina (a. 12/01/20 – r. 26/04/20)

12° giornata – Pallavolo Martina – New V. Polignano (a. 19/01/20 – r. 02/05/20)

13° giornata – Noha V. & Sport Noicattaro – Pallavolo Martina (a. 25/01/20 – r. 10/05/20)

(Fonte: comunicato stampa)