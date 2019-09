Savino Del Bene in amichevole con la Bartoccini Perugia. Test valevole per il Memorial Iacone

Di Redazione

La Savino Del Bene Scandicci di Marco Mencarelli è davanti al primo vero e proprio test match stagionale contro la neopromossa Bartoccini Fortinfissi Perugia di Fabio Bovari. Saranno le rossonere ad essere le prime vere avversarie per la squadra capitanata da Lucia Bosetti.

La squadra umbra, già a ranghi completi da diverso tempo, ha ben figurato durante il torneo di Chianciano Terme vincendo la competizione. La squadra locale potrebbe giocare con Demichelis in palleggio con Montibeller opposta, al centro le due ex Casillo-Menghi e in banda Angeloni-Bidias, la toscana Bruno sarà il libero.

La gara sarà valevole per il Memorial Iacone, storico compianto presidente della Sirio Perugia.

Le parole di Marco Mencarelli: “La gara di domani avrà un significato importante, il Presidente Iacone lo conoscevo personalmente ed è un piacere per me ricordarlo, anche perché sono umbro. Sarà la nostra prima partita vera, non sarà un allenamento congiunto, ma un test match a tutti gli effetti con il giusto imprinting per capire dove siamo, cosa siamo e dove possiamo andare nelle prossime due settimane. Ovvero quelle che contano e che, con vari intermezzi, ci portano alla prima di campionato.”

