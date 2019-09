Il Volley Prato comincia la sua stagione di Serie C con un big match immediatamente da brividi

Di Redazione

Inizio e fine con big match. La Fipav Toscana ha pubblicato i calendari della Serie C Maschile di Volley: Calendari non ancora ufficiali ma che rappresentano già una fotografia abbastanza sicura di quanto attende l’ambizioso Volley Prato di Mirko Novelli. Come detto l’inizio è da brividi. Alla prima giornata, infatti, il Volley Prato sarà ospite della Jumboffice Sestese e sarà subito big match. Le due squadre sono accreditate come due delle protagoniste ed a questo si aggiunge il fatto che quella tra Sestese e Prato è una sfida che si rinnova ma che ha una storia importante di scontri per grandi traguardi.

Insomma, come detto, partenza difficilissima per Prato che, tra l’altro, giocherà subito in trasferta. Altra gara da segnare con il circoletto rosso è poi quella del 16 novembre a Cortona, altra squadra di primo livello mentre, come anticipato, Prato chiuderà girone d’andata e campionato contro l’Emma Villas Siena. Interessante, poi, anche il derby con Pistoia che si giocherà il 7 dicembre sempre in trasferta.

“La prima di campionato a Sesto Fiorentino è di certo una gara che avremmo preferito evitare – dice Mirko Novelli – Sesto è una delle migliori squadre del girone, è esperta e certo è una formazione che sa approfittare al meglio del fattore campo. Poteva andare meglio ma questo non deve distrarci o crearci alibi. Abbiamo una squadra ambiziosa e se vogliamo fare un campionato di vertice questo tipo di gare ci devono stimolare e non certo spaventare”.

Il Calendario del Volley Prato:

19/10/2019 Jumboffice Sestese – Volley Prato R 08/02/2020

26/10/2019 Volley Prato – Robur Scandicci GR R 15/02/2020

02/11/2019 Norcineria Foiano della Chiana – Volley Prato R 22/02/2020

09/11/2019 Volley Prato – Firenze Volley R 29/02/2020

16/11/2019 Cortona -Volley Prato R 07/03/2020

23/11/2019 Firenze Ovest – Volley Prato R 14/03/2020

30/11/2019 Volley Prato – Club Arezzo R 21/03/2020

07/12/2019 Zona Mazzoni PT – Volley Prato R 28/03/2020

21/12/2019 Sales Volley – Volley Prato R 18/04/2020

11/01/2020 Volley Prato – Pol. Remo Masi R 25/04/2020

18/01/2020 Elsa Volley Poggibonsi – Volley Prato R 02/05/2020

25/01/2020 Volley Prato – Emma Villas Siena R 09/05/2020

(Fonte: comunicato stampa)