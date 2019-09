A Mantova è la Pomì a passare, 3-2 a Conegliano

Di Redazione

La Vbc Èpiù Pomì Casalmaggiore esce dalla Grana Padano Arena di Mantova con una vittoria per 3-2 sulla Imoco Volley Conegliano in una bella serata di volley inserita nel contesto di Mantova Città dello Sport.

Primo set. Coach Gaspari parte con Antonijevic al palleggio, Scuka a chiudere la diagonale, Stufi e Veglia al centro, Bosetti e Carcaces in banda libero Spirito. E’ Bosetti ad aprire la gara con una parallela al centro che beffa De Gennaro. Conegliano tiene e Sylla di piede trova la riga per il 4-2, ma Wolosz manda out la battuta successiva, 3-4. Carcaces buca il muro della coppia Folie-Egonu e fa 4-5. Antonijevic beffa la difesa veneta e sigla un ace, 10-7 Vbc. Egonu tiene le sue attaccate al set ma Scuka allunga, 13-10. Bella fast lunga di Stufi che trova la linea di fondo campo e fa 14-12. Egonu trova il primo ace personale, Conegliano passa in vantaggio 17-16 e coach Gaspari preferisce chiamare time out. Al ritorno in campo è Antonijevic a trovare il varco giusto di seconda. Diagonale ficcante di Carcaces che taglia il campo e fa 19 pari. Stupendo primo tempo di Folie che buca il terreno e porta avanti le sue 22-21 ma è la stessa centrale a fallire la battuta successiva. Conegliano si porta al set point e coach Gaspari chiama il suo secondo time out. Al ritorno in campo è Veglia a mettere a terra un bel primo tempo , 23-24, Bosetti poi con un muro su De Kruijf riporta tutto in parità 24-24. E’ Egonu a salire letteralmente in cielo e a chiudere la prima frazione 26-24. Top Scorer: Bosetti 6, Egonu 9.

Secondo set. Stavolta è Scuka ad aprire le segnature ed è la stessa slovena a ribadire, 2-0 Vbc. Ancora Scuka si fa vedere positivamente, 5-0 time out Conegliano. La Vbc spinge, Carcaces e Scuka spingono, 7-1. Casalmaggiore resta sensibilmente avanti ma Conegliano inizia piano piano a farsi sotto, palla out di Bosetti, 7-11 e time per coach Gaspari. Al ritorno in campo Scuka sfrutta il piano di rimbalzo del muro avversario e fa 12-7. Veglia beffa con una battuta velenosa la difesa Imoco e fa 15-10. Bello scambio lungo concluso da Egonu, 15-17 e time out Casalmaggiore. Conegliano è caparbia, conquista la parità ma Wolosz manda out la sua battuta dopo una lunga serie di servizi, 18-17 Vbc. Lana Scuka trova il varco tra le mani del muro ospite, 23-21. Carcaces in diagonale porta le rosa al set point 24-22, ed è una palla out di Sylla a chiudere la frazione 25-22. Top Scorer: Scuka 6, Egonu 4

Terzo set. Si parte sul sostanziale equilibrio, bella palla parallela di Scuka, 5-3. Conegliano acciuffa la parità 8-8 grazie ad un’infrazione fischiata alle rosa. Tutto resta sul filo dell’equilibrio con le venete leggermente in vantaggio, Sylla fa 12-10, Bosetti con un mani out accorcia. Egonu allunga con un ace, 16-12 e coach Gaspari chiama time out. Al ritorno in campo Egonu manda out la sua battuta, 13-16, e Sylla fallisce il suo tentativo, 14-16. Stufi prima e Bosetti poi accorciano nuovamente, 16-18. Bellissima parallela “a girare” di Bosetti che trova il vertice lungo e da 17-21. Il muro veneto blocca Scuka e si porta al primo set point 24-19 e Sylla chiude subito con un ace, 25-19. Top Scorer: Bosetti 4, Egonu 5

Quarto set. Finisce out il tentativo di Scuka ma Carcaces conclude quello successivo, 1-1. Bel mani fuori in fast di Stufi che porta le rosa avanti 4-3, Bosetti ribadisce. Primo tempo di Veglia con palla velocissima di Antonijevic, 7-6, Bosetti ribadisce con palla spinta e Carcaces in pipe allunga nuovamente, 9-6. Veglia mura l’attacco Imoco e mette a terra il pallone dell’11-7, Scuka con un altro muro allunga, time out per coach Santarelli. Spirito si trasforma in perfetta alzatrice per Bosetti che in pipe fa 14-10, coach Gaspari inverte la diagonale ed inserisce Camera e Vukasovic. Cagnin trova la diagonale giusta, 13-14 e coach Gaspari chiama time out. Al ritorno in campo Carcaces trova il mani fuori giusto e fa 15-13, Bosetti allunga. Ace di Carcaces sul lungo linea, 19-13, ma la giocatrice cubana ribadisce con un altro ace. Pallonetto di Vukasovic e la Vbc si porta sul 21-14. E’ una battuta out di Conegliano a chiudere la frazione 25-18. Si va al Tie break. Top Scorer: Carcaces 5, Cagnin 6

Tie-Break. L’ultima frazione è aperta da Carcaces con un mani out. Conegliano spinge, ace di Giulia Gennari e 5-2, time out per coach Gaspari. Al ritorno in campo Carcaces ferma il tentativo Imoco e fa 3-5. Scuka rimette tutto in parità, 6-6 e Camera allunga con un muro per il sorpasso, 7-6. Si va al cambio di campo sull’8-6 Vbc Èpiù Pomì Casalmaggiore. Altro bel primo tempo di Veglia che mette a terra il pallone del 9-7. Muro vincente di Veglia, 11-9 Vbc e coach Santarelli chiama time out. Carcaces trova la diagonale giusta e potente e fa 13-11, Vukasovic mura e fa match point, 14-11. E’ un errore in attacco a chiudere il set 15-11 e il match 3-2.

Vbc: Stufi 8, Camera 1, Vukasovic 3, Spirito (L), Fiesoli, Maggipinto, Bosetti 15, Scuka 9, Carcaces 14, Veglia 10, Antonijevic 3. Non entrate: Brooke. All. Gaspari-Bertocco.

Imoco: Brandi 1, De Kruijf 8, Geerties 8, Folie 8, Fersino (L), Botezat 3, De Gennaro (L), Cortella 3, Gennari 2, Wolosz 1, Cagnin 9, Sylla 12, Egonu 18. Non entrate: Ekl. All. Santarelli-Simone

(Fonte: comunicato stampa)